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    Маурисио и Эрнани покинут «Зенит»; Нету остается в команде, несмотря на спрос других клубов

    Спортивный директор санкт-петербургского «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал слухи об уходе из команды некоторых футболистов. В частности, функционер сообщил, что в клубе остается защитник Луиш Нету, несмотря на то что к нему есть интерес со стороны «Галатасарая» и «Валенсии».

    «По Хави Гарсии есть предложения, однако с игроком и его агентом данный вопрос мы еще не обсуждали. Нету – игрок «Зенита», он остается в команде. Маурисио и Эрнани, скорее всего, покинут команду», – проинформировал Сарсания.

    Сине-бело-голубые начнут сезон 16 июля гостевой игрой против «СКА-Хабаровск».

    Источник: ТАСС

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    12.07.2017 21:37
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 13 июля 2017, 05:34

      Зачем покупали?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 13 июля 2017, 02:12

      эрнани вообще себя не показал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2411

      Борз-95 13 июля 2017, 00:08

      Маура нужно отпустить,слишком хорош для Зенита.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +364

      neofizer 12 июля 2017, 23:20

      некчёмные блуждания..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4934

      polt 12 июля 2017, 22:59

      Теперь уже Сине-бело-голубо-фиолетовые...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 12 июля 2017, 21:50

      Чистка под грядущей лимит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4024

      raritet 12 июля 2017, 21:45

      Просто ошибки защитников видны на последнем рубеже и потому все болелы ждут звездного часа -когда же наконец кто-то заберет Нету .

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 12 июля 2017, 21:43

      Хочется верить, что Нету просто набивают цену и на флажке трансферного окна его всё-таки скинут !

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