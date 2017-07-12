Маурисио и Эрнани покинут «Зенит»; Нету остается в команде, несмотря на спрос других клубов

Спортивный директор санкт-петербургского «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал слухи об уходе из команды некоторых футболистов. В частности, функционер сообщил, что в клубе остается защитник Луиш Нету, несмотря на то что к нему есть интерес со стороны «Галатасарая» и «Валенсии».

«По Хави Гарсии есть предложения, однако с игроком и его агентом данный вопрос мы еще не обсуждали. Нету – игрок «Зенита», он остается в команде. Маурисио и Эрнани, скорее всего, покинут команду», – проинформировал Сарсания.

Сине-бело-голубые начнут сезон 16 июля гостевой игрой против «СКА-Хабаровск».