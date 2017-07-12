Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Маурисио и Эрнани покинут «Зенит»; Нету остается в команде, несмотря на спрос других клубов

Маурисио и Эрнани покинут «Зенит»; Нету остается в команде, несмотря на спрос других клубов

12 июля 2017, 21:37
8

Спортивный директор санкт-петербургского «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал слухи об уходе из команды некоторых футболистов. В частности, функционер сообщил, что в клубе остается защитник Луиш Нету, несмотря на то что к нему есть интерес со стороны «Галатасарая» и «Валенсии».

«По Хави Гарсии есть предложения, однако с игроком и его агентом данный вопрос мы еще не обсуждали. Нету – игрок «Зенита», он остается в команде. Маурисио и Эрнани, скорее всего, покинут команду», – проинформировал Сарсания.

Сине-бело-голубые начнут сезон 16 июля гостевой игрой против «СКА-Хабаровск».

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Маурисио Нету Луиш Эрнани
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Обер-КанцлерЪ
1499884984
Хочется верить, что Нету просто набивают цену и на флажке трансферного окна его всё-таки скинут !
Ответить
raritet
1499885132
Просто ошибки защитников видны на последнем рубеже и потому все болелы ждут звездного часа -когда же наконец кто-то заберет Нету .
Ответить
XaXatyn
1499885434
Чистка под грядущей лимит
Ответить
polt
1499889551
Теперь уже Сине-бело-голубо-фиолетовые...
Ответить
neofizer
1499890825
некчёмные блуждания..
Ответить
Борз-95
1499893714
Маура нужно отпустить,слишком хорош для Зенита.
Ответить
СОКОЛ САРАТОВ
1499901177
эрнани вообще себя не показал
Ответить
Mahone
1499913255
Зачем покупали?
Ответить
Главные новости
Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года
16:42
3
Определен лидер РПЛ по пробитым пенальти за последний год
16:36
12
РПЛ. «Зенит» легко разобрался с «Динамо» (3:0), у Соболева дубль
16:29
36
Мостовой резко высказался о пенальти в ворота «Зенита»: «Вы что творите?»
16:16
15
Федотов прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
15:43
14
ВидеоСоболев оформил дубль в матче с «Динамо», забив с пенальти после ВАР
15:09
33
Губерниев прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:32
1
Семин заступился за Тюкавина
14:15
2
Семак ответил, не устал ли он от «Зенита»
13:59
8
Радимов поставил крест на «Динамо» в матче с «Зенитом»
13:29
10
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
16:29
«Хочешь большую зарплату – иди, но играть будешь мало»: Наумов – Карпукасу перед трансфером в «Зенит»
16:25
Сутормин оценил трансферы Дзюбы и Кокорина в «Факел»
15:57
ВидеоНа матче «Зенит» – «Динамо» случились неполадки с воротами
15:23
1
Семак объяснил уход Дркушича в «Эспаньол»
15:17
1
ВидеоСоболев оформил дубль в матче с «Динамо», забив с пенальти после ВАР
15:09
33
В «Факеле» отреагировали на новости о финансовых проблемах
14:59
1
«С каждой игрой становится хуже»: клуб РПЛ уличили в деградации
14:53
2
Губерниев прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:32
1
Семин заступился за Тюкавина
14:15
2
Семак ответил, не устал ли он от «Зенита»
13:59
8
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
13:48
2
Радимов поставил крест на «Динамо» в матче с «Зенитом»
13:29
10
ТрансляцияСтали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо»: 16 августа 2026
13:20
8
«Локомотив» и «Галатасарай» не могут договориться по важному моменту
12:48
6
В Беларуси разочарованы экс-спартаковцем: «Рассчитывали, что будет другой уровень»
12:41
2
«Локо» передал «Зениту» важное требование по трансферу Карпукаса
12:36
3
«Это убийцы»: Бубнов – о команде РПЛ
12:26
18
Семак: «Судьи много ошибаются против «Зенита» – это факт»
12:17
41
«Локо» донес до «Галатасарая» важное требование по трансферу Батракова
12:04
«Локомотив» столкнулся с конкуренцией за игрока «Крыльев Советов»
11:53
Сафонову сообщили, что он никогда не превзойдет Акинфеева
11:41
4
Стало известно, кто может заменить Ротенберга в «Локо»
11:36
3
Тренер ЦСКА ответил на претензии к празднованию гола в матче с «Факелом»
11:05
3
Мусаев прокомментировал покупку Мостового у «Зенита»
10:45
9
Бубнов отреагировал на жесткую критику в адрес спартаковца Максименко
10:27
7
Трансфер Батракова в «Галатасарай» завершен
10:21
20
Названо условие для отставки Галактионова из «Локо»
09:52
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+