Источник: «Лацио» согласовал контракт с Азмуном

Нападающий «Ростова» Сердар Азмун все ближе к переходу в итальянский «Лацио», сообщает «Il Tempo». «Иранский Месси» уже согласовал личный контракт с римским клубом, который будет подписан после окончания судебных тяжб между нынешним клубом игрока и бывшим – казанским «Рубином», связанных с не совсем легальным трансфером Азмуна на берега Дона.

Ранее сообщалось, что и следующей командой азиата станет волжский коллектив, однако с ним контракт по-прежнему не подписан, чем и хотят воспользоваться «лациали».

Добавим, что трансферные связи между «Ростовом» и «Лацио» уже налажены, так как недавно между клубами был осуществлен переход защитника Баштуша.

В минувшем сезоне РФПЛ Азмун провел 27 матчей и забил семь голов.