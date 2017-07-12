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    Источник: «Лацио» согласовал контракт с Азмуном

    Нападающий «Ростова» Сердар Азмун все ближе к переходу в итальянский «Лацио», сообщает «Il Tempo». «Иранский Месси» уже согласовал личный контракт с римским клубом, который будет подписан после окончания судебных тяжб между нынешним клубом игрока и бывшим – казанским «Рубином», связанных с не совсем легальным трансфером Азмуна на берега Дона.

    Ранее сообщалось, что и следующей командой азиата станет волжский коллектив, однако с ним контракт по-прежнему не подписан, чем и хотят воспользоваться «лациали».

    Добавим, что трансферные связи между «Ростовом» и «Лацио» уже налажены, так как недавно между клубами был осуществлен переход защитника Баштуша.

    В минувшем сезоне РФПЛ Азмун провел 27 матчей и забил семь голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.07.2017 20:13
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 13 июля 2017, 10:59

      Интересно будет посмотреть на Сердара если перейдет в Лацио, хотя Баштуш там не часто появляется в основном составе.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 13 июля 2017, 00:16

      Уже никаких удивлений..

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская > Таганский 13 июля 2017, 02:42

      Точно, уже перегорели на этих слухах...

      1
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      Рейтинг: +17

      Interneradzuri 13 июля 2017, 00:08

      Ну что сказать посмотрим на этого парня итальянском чемпионате

      0
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      Рейтинг: -256

      balaton78 12 июля 2017, 22:26

      Что за бред несет Бомбардир.ру ? что значит "с не совсем легальным трансфером Азмуна на берега Дона." Это кто сказал?! Были разбирательства и УЕФА приняла сторону Ростову,поэтому Азмун играл в Ростове в Лиге Чемпионов.Не надо нести "отсебятину" или свои хотелки..И именно поэтому,что у Азмуна контракт с Ростовом он не подписал контракт с Рубином сейчас..

      2
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 12 июля 2017, 21:46

      Вот и молодец Сердар Азмун,зачем мне Ваш Рубин, когда есть итальянский «Лацио»!

      1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 12 июля 2017, 21:31

      Следующая новость - "Курбан Бердыев возглавит Лацио".

      Затем - "Казанский Рубин перешёл в Лацио".

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 12 июля 2017, 21:11

      " который будет подписан после окончания судебных тяжб между нынешним клубом игрока и бывшим" – в 2059 году

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 12 июля 2017, 20:56

      ну и правильно.. пора уходить уже ему в более серьезный чемп...

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 12 июля 2017, 20:51

      Ни себе не гам и другому не дам! Уйдет из Ростова за копейки! НО,,,! Но Азмун игрок Бердыева! Посмотрим как у него все сложится! Но, что за него переживать, если он не российский игрок! Вот если бы хоть кто-то из россиян подался на Запвд....! Это из мира фантастики! Им и здесь не х..... платят! Поэтому и сборной не будет!

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > Serjoga 12 июля 2017, 20:54

      Может Головин перейдёт..посмотрим чем сага закончится.

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      Рейтинг: +151

      rerih 12 июля 2017, 20:48

      Зря...Рубин потеряет хорошего нападающего

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > rerih 12 июля 2017, 21:49

      ну и на хрен нужен такой бегун аферист..с ним всегда проблемы были..

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