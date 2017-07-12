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Источник: «Лацио» согласовал контракт с Азмуном

12 июля 2017, 20:13
18

Нападающий «Ростова» Сердар Азмун все ближе к переходу в итальянский «Лацио», сообщает «Il Tempo». «Иранский Месси» уже согласовал личный контракт с римским клубом, который будет подписан после окончания судебных тяжб между нынешним клубом игрока и бывшим – казанским «Рубином», связанных с не совсем легальным трансфером Азмуна на берега Дона.

Ранее сообщалось, что и следующей командой азиата станет волжский коллектив, однако с ним контракт по-прежнему не подписан, чем и хотят воспользоваться «лациали».

Добавим, что трансферные связи между «Ростовом» и «Лацио» уже налажены, так как недавно между клубами был осуществлен переход защитника Баштуша.

В минувшем сезоне РФПЛ Азмун провел 27 матчей и забил семь голов.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Лацио Ростов Азмун Сердар
Комментарии (18)
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paracetamol
1499879895
Тоже задарма заберут?
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acer2003
1499879981
Удачи парню, ему надо дальше расти !!!
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alexfilatov
1499880013
лучше б в Рубин, конечно!
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insider_retro
1499880425
Ай, да Сердар!!... Толково прицелился, если не блеф.... Наверно, предстоит единственная сделка с которой перепадёт Ростову.... Ждём официальных заявлений...
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rerih
1499881724
Зря...Рубин потеряет хорошего нападающего
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Serjoga
1499881873
Ни себе не гам и другому не дам! Уйдет из Ростова за копейки! НО,,,! Но Азмун игрок Бердыева! Посмотрим как у него все сложится! Но, что за него переживать, если он не российский игрок! Вот если бы хоть кто-то из россиян подался на Запвд....! Это из мира фантастики! Им и здесь не х..... платят! Поэтому и сборной не будет!
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mihail200606
1499882167
ну и правильно.. пора уходить уже ему в более серьезный чемп...
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Обер-КанцлерЪ
1499884265
Следующая новость - "Курбан Бердыев возглавит Лацио".
Затем - "Казанский Рубин перешёл в Лацио".
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Бугимен
1499885165
Вот и молодец Сердар Азмун,зачем мне Ваш Рубин, когда есть итальянский «Лацио»!
Ответить
balaton78
1499887578
Что за бред несет Бомбардир.ру ? что значит "с не совсем легальным трансфером Азмуна на берега Дона." Это кто сказал?! Были разбирательства и УЕФА приняла сторону Ростову,поэтому Азмун играл в Ростове в Лиге Чемпионов.Не надо нести "отсебятину" или свои хотелки..И именно поэтому,что у Азмуна контракт с Ростовом он не подписал контракт с Рубином сейчас..
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