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  • Новичок «Тосно»: «В Японии получил единственную за 20 лет травму»

Новичок «Тосно»: «В Японии получил единственную за 20 лет травму»

12 июля 2017, 08:52
3

Полузащитник «Тосно» Андерсон Карвалью рассказал о своем японском этапе карьеры. 27-летний футболист в 2012 году стал игроком клуба «Виссел Кобэ», но так и не сыграл за команду ни одного матча.

«У меня был естественный период адаптации – 2-3 недели тренировался, чтобы уловить игровой ритм. И на неделе, когда я должен был дебютировать в основе, получил травму бедра. Единственная травма, которая у меня была за 20 лет в футболе! Это ещее ладно. Я потерял лишь месяц – не самое страшное. Другое дело, что за это время из клуба ушел тренер, который меня пригласил. Дальше у меня уже не было шанса появиться на поле. Я вернулся из аренды, когда в чемпионате Японии еще 10 матчей оставалось.

Японский этап карьеры не был ошибкой. Мне было полезно преодолеть сложности. После этого опыта мне уже было проще заиграть в «Боавиште». Я ведь жил один в Японии. Никто не готовил мне еду. Сбросил 7-8 кг, поэтому и получил травму. Когда приехали родители, стало попроще в плане питания. На самом деле, в Японии классно. Все хорошо организовано, меня отлично встретили, народ харизматичный. Никогда плохо не отзовусь о японцах», — заявил Карвалью.

Контракт бразильца с «Тосно» рассчитан на два года.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Тосно Карвальо Андерсон
Комментарии (3)
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ПФК ЦСКА Моscow
1499842623
ничего, наверстать еще успеешь на наших полях осенью/весной)
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ItalianFootball
1499843038
В 27 то надо научиться самому еду готовить)))
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Munez89
1499846332
Хорошее, позитивное интервью)
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