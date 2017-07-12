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    Новичок «Тосно»: «В Японии получил единственную за 20 лет травму»

    Полузащитник «Тосно» Андерсон Карвалью рассказал о своем японском этапе карьеры. 27-летний футболист в 2012 году стал игроком клуба «Виссел Кобэ», но так и не сыграл за команду ни одного матча.

    «У меня был естественный период адаптации – 2-3 недели тренировался, чтобы уловить игровой ритм. И на неделе, когда я должен был дебютировать в основе, получил травму бедра. Единственная травма, которая у меня была за 20 лет в футболе! Это ещее ладно. Я потерял лишь месяц – не самое страшное. Другое дело, что за это время из клуба ушел тренер, который меня пригласил. Дальше у меня уже не было шанса появиться на поле. Я вернулся из аренды, когда в чемпионате Японии еще 10 матчей оставалось.

    Японский этап карьеры не был ошибкой. Мне было полезно преодолеть сложности. После этого опыта мне уже было проще заиграть в «Боавиште». Я ведь жил один в Японии. Никто не готовил мне еду. Сбросил 7-8 кг, поэтому и получил травму. Когда приехали родители, стало попроще в плане питания. На самом деле, в Японии классно. Все хорошо организовано, меня отлично встретили, народ харизматичный. Никогда плохо не отзовусь о японцах», — заявил Карвалью.

    Контракт бразильца с «Тосно» рассчитан на два года.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.07.2017 08:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 12 июля 2017, 10:58

      Хорошее, позитивное интервью)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 12 июля 2017, 10:03

      В 27 то надо научиться самому еду готовить)))

      1
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 12 июля 2017, 09:57

      ничего, наверстать еще успеешь на наших полях осенью/весной)

      0
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