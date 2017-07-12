Новичок «Тосно»: «В Японии получил единственную за 20 лет травму»

Полузащитник «Тосно» Андерсон Карвалью рассказал о своем японском этапе карьеры. 27-летний футболист в 2012 году стал игроком клуба «Виссел Кобэ», но так и не сыграл за команду ни одного матча.

«У меня был естественный период адаптации – 2-3 недели тренировался, чтобы уловить игровой ритм. И на неделе, когда я должен был дебютировать в основе, получил травму бедра. Единственная травма, которая у меня была за 20 лет в футболе! Это ещее ладно. Я потерял лишь месяц – не самое страшное. Другое дело, что за это время из клуба ушел тренер, который меня пригласил. Дальше у меня уже не было шанса появиться на поле. Я вернулся из аренды, когда в чемпионате Японии еще 10 матчей оставалось.

Японский этап карьеры не был ошибкой. Мне было полезно преодолеть сложности. После этого опыта мне уже было проще заиграть в «Боавиште». Я ведь жил один в Японии. Никто не готовил мне еду. Сбросил 7-8 кг, поэтому и получил травму. Когда приехали родители, стало попроще в плане питания. На самом деле, в Японии классно. Все хорошо организовано, меня отлично встретили, народ харизматичный. Никогда плохо не отзовусь о японцах», — заявил Карвалью.

Контракт бразильца с «Тосно» рассчитан на два года.