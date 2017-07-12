Насри интересен двум топ-клубам Италии

Агент полузащитника «Манчестер Сити» Самира Насри не исключил, что его клиент продолжит карьеру в Италии. Как отметил Ален Мильяччо, два топ-клуба Серии А хотели бы подписать контракт с 30-летним французом.

«Игрок по-прежнему является игроком «Манчестер Сити». У нас есть варианты. Существует предложение из Китая. В Италии к Насри проявляют интерес два клуба. Мы ведем с ними переговоры. Речь идет о топовых командах Италии», – приводит слова агента RomaNews.

Минувший сезон Насри провел в аренде у «Севильи», за которую хавбек в национальном первенстве провел 23 матча, забив два гола.