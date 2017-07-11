Агент Хави Гарсии заявил, что игрок останется в «Зените» еще как минимум на сезон

Агент Мануэль Гарсия Квилон, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Хави Гарсии, подчеркнул, что испанец следующий сезон точно проведет в петербургском клубе. Действующий контракт 30-летнего игрока рассчитан до июня 2019 года.

Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Бордо», «Бетиса» и лиссабонского «Спортинга».

«В данный момент Гарсия находится в расположении клуба из Санкт-Петербурга. Он рад приходу главного тренера Роберто Манчини, который определил для игрока удобную. Хави имеет контракт с «Зенитом» до 2019 года, и как минимум следующий сезон он намерен провести в петербургском клубе», – сказал Квилон.

Гарсия перебрался в «Зенит» из «Манчестер Сити» летом 2014 года. В прошлом сезоне он выходил на поле в 31-м матче, записав на свой счет один гол.