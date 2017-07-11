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    Агент Хави Гарсии заявил, что игрок останется в «Зените» еще как минимум на сезон

    Агент Мануэль Гарсия Квилон, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Хави Гарсии, подчеркнул, что испанец следующий сезон точно проведет в петербургском клубе. Действующий контракт 30-летнего игрока рассчитан до июня 2019 года.

    Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Бордо», «Бетиса» и лиссабонского «Спортинга».

    «В данный момент Гарсия находится в расположении клуба из Санкт-Петербурга. Он рад приходу главного тренера Роберто Манчини, который определил для игрока удобную. Хави имеет контракт с «Зенитом» до 2019 года, и как минимум следующий сезон он намерен провести в петербургском клубе», – сказал Квилон.

    Гарсия перебрался в «Зенит» из «Манчестер Сити» летом 2014 года. В прошлом сезоне он выходил на поле в 31-м матче, записав на свой счет один гол.

    Источник: ТАСС

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    11.07.2017 13:33
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +194

      Klodus 11 июля 2017, 14:25

      Удобную... койку?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 11 июля 2017, 14:04

      Тяжело ему будут с новым лимитом)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 11 июля 2017, 13:58

      Жаль

      0
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