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    «Бетис» ответил отказом на 20-миллионое предложение «Ювентуса» по Себальосу

    Полузащитник «Бетиса» Даниэль Себальос мог продолжить карьеру в «Ювентусе». Туринцы предложили за 20-летнего игрока 20 миллионов евро, что на 5 миллионов больше его отступных, однако получили отказ. По информации СМИ, хавбек близок к переходу в «Реал».

    «Себальос отклонил предложение «Бетиса» о продлении контракта. Мы ведем переговоры с «Реалом». Ждите важные новости в ближайшее время», – сказал на пресс-конференции президент севильцев Анхель Харо.

    В минувшем сезоне Себальос провел 31 матч, забил два гола и сделал две результативные передачи.

    Источник: Football Italia

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    10.07.2017 18:51
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