«Бетис» ответил отказом на 20-миллионое предложение «Ювентуса» по Себальосу

Полузащитник «Бетиса» Даниэль Себальос мог продолжить карьеру в «Ювентусе». Туринцы предложили за 20-летнего игрока 20 миллионов евро, что на 5 миллионов больше его отступных, однако получили отказ. По информации СМИ, хавбек близок к переходу в «Реал».

«Себальос отклонил предложение «Бетиса» о продлении контракта. Мы ведем переговоры с «Реалом». Ждите важные новости в ближайшее время», – сказал на пресс-конференции президент севильцев Анхель Харо.

В минувшем сезоне Себальос провел 31 матч, забил два гола и сделал две результативные передачи.