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    Йовичич на ломаном русском поблагодарил Гаджиева за совместную работу

    Бывший футболист «Амкара» Бранко Йовичич написал главному тренеру команды Гаджи Гаджиеву письмо со словами благодарности за совместную работу (орфография и пунктуация сохранены).

    «Тренер, спасибо вам еще раз за все что сделали для менья, как человека, так и футболиста. Я очены благодарен вам за ета 2,5 года каторий работал с вами. Етот период всегда останется у меня. Вам и вашой семие желаю удачи, здоровя! С командой много успехов, хороших игр! Буду следит за командой! Всем привет, Каряки, Горану, Арслану...игрокам и остальным тренерам которий били с нами! Спасибо еще раз!» – говорится в письме.

    Напомним, что Йовичич провел в составе «Амкара» два с половиной сезона. На днях он перешел в «Црвену Звезды».

    Источник: ФК «Амкар»

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    10.07.2017 10:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 11 июля 2017, 11:33

      Удачи

      0
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      Рейтинг: +585

      tilvan 10 июля 2017, 13:42

      за 2,5 года недурно прокачал свой русский

      0
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    • ...
      Рейтинг: +880

      talgatnurzhanov2006 10 июля 2017, 11:43

      По крайней мере в отличие от многих легионеров этот отлично знает русский язык.

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