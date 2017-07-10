Йовичич на ломаном русском поблагодарил Гаджиева за совместную работу

Бывший футболист «Амкара» Бранко Йовичич написал главному тренеру команды Гаджи Гаджиеву письмо со словами благодарности за совместную работу (орфография и пунктуация сохранены).

«Тренер, спасибо вам еще раз за все что сделали для менья, как человека, так и футболиста. Я очены благодарен вам за ета 2,5 года каторий работал с вами. Етот период всегда останется у меня. Вам и вашой семие желаю удачи, здоровя! С командой много успехов, хороших игр! Буду следит за командой! Всем привет, Каряки, Горану, Арслану...игрокам и остальным тренерам которий били с нами! Спасибо еще раз!» – говорится в письме.

Напомним, что Йовичич провел в составе «Амкара» два с половиной сезона. На днях он перешел в «Црвену Звезды».