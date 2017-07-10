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    Кокорин посоветовал Смолову перейти в «Зенит»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин дал совет форварду «Краснодара» Федору Смолову относительно продолжения своей карьеры. Он также прокомментировал возможный обмен, согласно которому Кокорин отправится в «Краснодар», а в обратном направлении – Смолов.

    «Я уже давно понял: пока нет никакой конкретики, это все проделки заинтересованных агентами журналистов. И меня постоянно куда-то «приглашают». Вот теперь в «Краснодар». Я узнал об этом из новостей, руководители «Зенита» со мной это не обсуждали.

    Что бы посоветовал Смолову: «Зенит» или Европа? Смотря куда ехать в Европе. В дортмундскую «Боруссию»? Раньше мне Клопп нравился там. Но сейчас… Все равно «Зенит»! Когда я перешел в «Зенит», понял, что этот клуб знают и уважают в Европе. Где бы ни был на отдыхе, многие с восхищением расспрашивают о команде. Здесь ты всегда на виду, а если уедешь – можешь потеряться. Недавний пример: Коноплянка – очень хороший футболист – уехал и почти пропал. Юра Жирков тоже рассказывал, что приходится сталкиваться с чисто бытовыми проблемами. Там никто не помогает, как у нас.

    Многие после отрицательного результата на Кубке конфедераций говорят, что главная проблема наших «сборников» в том, что все они варятся в одном чемпионате? В чем-то согласен. Все-таки поиграть за границей, особенно в Испании и Англии, это отличный опыт. Там и игр больше, и уровень повыше. У нас сыграл пару матчей с топ-клубами на хороших скоростях, а затем можешь постараться брать свои очки с аутсайдерами за счет класса. Если в тебе действительно заинтересованы в Европе, то уезжать надо», – сказал Кокорин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.07.2017 09:41
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 10 июля 2017, 17:14

      Добрый ты парень, Сашка.
      Но, правда, бестолковый.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 10 июля 2017, 16:06

      В Зените Вы, Федя, будете в зените,
      Идите...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5880

      Павелий 10 июля 2017, 15:22

      Это Зенит-то знают и уважают в Европе? Бред. Максимум - знают бренд на груди формы.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +875

      sidul1 10 июля 2017, 12:28

      на классе обыгрывать?какой же уровень аутсайдеров российского футбола,если Кокорин на своем классе не напрягаясь делает результат?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 10 июля 2017, 12:20

      Кокоше, главное, что бы его на отдыхе узнавали и знали из какой он команды!Так его и так везде узнают , " отметился" уже !!

      0
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      Рейтинг: +722

      Urry 10 июля 2017, 11:36

      А Кокорину куда посоветовал перейти?

      2
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      Рейтинг: +9

      Aviator_Maslennikov 10 июля 2017, 11:35

      А зачем ему вообще куда-то переходить? В Зенит точно не надо, развратится вместе с любителем шампанского и его дружком буратино. В Локомотив было бы не плохо, но клуб не потянет трансфер. В Европе сядет на скамейку, ну смешно про сильный интерес Боруссии слышать. Остаётся Спартак, но там как повезёт...

      -1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 10 июля 2017, 11:08

      Когда он перешел в Зенит получил такую зарплату ,которую не один клуб Европу ему никогда не предложил !

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 10 июля 2017, 11:05

      С советчика - первый кнут...

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 июля 2017, 10:56

      Вот уж у кого он точно совета не спросит.

      5
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