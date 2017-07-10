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Кокорин посоветовал Смолову перейти в «Зенит»

10 июля 2017, 09:41
24

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин дал совет форварду «Краснодара» Федору Смолову относительно продолжения своей карьеры. Он также прокомментировал возможный обмен, согласно которому Кокорин отправится в «Краснодар», а в обратном направлении – Смолов.

«Я уже давно понял: пока нет никакой конкретики, это все проделки заинтересованных агентами журналистов. И меня постоянно куда-то «приглашают». Вот теперь в «Краснодар». Я узнал об этом из новостей, руководители «Зенита» со мной это не обсуждали.

Что бы посоветовал Смолову: «Зенит» или Европа? Смотря куда ехать в Европе. В дортмундскую «Боруссию»? Раньше мне Клопп нравился там. Но сейчас… Все равно «Зенит»! Когда я перешел в «Зенит», понял, что этот клуб знают и уважают в Европе. Где бы ни был на отдыхе, многие с восхищением расспрашивают о команде. Здесь ты всегда на виду, а если уедешь – можешь потеряться. Недавний пример: Коноплянка – очень хороший футболист – уехал и почти пропал. Юра Жирков тоже рассказывал, что приходится сталкиваться с чисто бытовыми проблемами. Там никто не помогает, как у нас.

Многие после отрицательного результата на Кубке конфедераций говорят, что главная проблема наших «сборников» в том, что все они варятся в одном чемпионате? В чем-то согласен. Все-таки поиграть за границей, особенно в Испании и Англии, это отличный опыт. Там и игр больше, и уровень повыше. У нас сыграл пару матчей с топ-клубами на хороших скоростях, а затем можешь постараться брать свои очки с аутсайдерами за счет класса. Если в тебе действительно заинтересованы в Европе, то уезжать надо», – сказал Кокорин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Смолов Федор Кокорин Александр
Комментарии (24)
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nik55
1499669143
заклинатель мух----ты что уже тренером стал ?
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insider_retro
1499669543
Головастый и неглупый, судя по словам.... А по делам как-то не очень.... Потенциал-то есть.... Где всевозможные тренера, методисты и массажисты??... Помогите дарованию раскрыться, пока не сгинул!!!! Без шуток....
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Дядя Серёжа
1499670578
Это он Смолову или себе втирал?
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bset
1499671206
Хочет в Краснодар, в Зените засиделся. Иначе никак не объяснить, зачем он зовет к себе очередного конкурента за место в основе. Ну может играть ему еще надоело, хочет больше времени на лавке проводить.
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SPARTAK 85
1499672149
Много за счет класса очков взяли в прошлом сезоне?
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OfaZavr
1499673399
Вот уж у кого он точно совета не спросит.
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insider_retro
1499673938
С советчика - первый кнут...
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XaXatyn
1499674115
Когда он перешел в Зенит получил такую зарплату ,которую не один клуб Европу ему никогда не предложил !
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Aviator_Maslennikov
1499675735
А зачем ему вообще куда-то переходить? В Зенит точно не надо, развратится вместе с любителем шампанского и его дружком буратино. В Локомотив было бы не плохо, но клуб не потянет трансфер. В Европе сядет на скамейку, ну смешно про сильный интерес Боруссии слышать. Остаётся Спартак, но там как повезёт...
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Urry
1499675783
А Кокорину куда посоветовал перейти?
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