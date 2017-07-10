Кокорин посоветовал Смолову перейти в «Зенит»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин дал совет форварду «Краснодара» Федору Смолову относительно продолжения своей карьеры. Он также прокомментировал возможный обмен, согласно которому Кокорин отправится в «Краснодар», а в обратном направлении – Смолов.

«Я уже давно понял: пока нет никакой конкретики, это все проделки заинтересованных агентами журналистов. И меня постоянно куда-то «приглашают». Вот теперь в «Краснодар». Я узнал об этом из новостей, руководители «Зенита» со мной это не обсуждали.

Что бы посоветовал Смолову: «Зенит» или Европа? Смотря куда ехать в Европе. В дортмундскую «Боруссию»? Раньше мне Клопп нравился там. Но сейчас… Все равно «Зенит»! Когда я перешел в «Зенит», понял, что этот клуб знают и уважают в Европе. Где бы ни был на отдыхе, многие с восхищением расспрашивают о команде. Здесь ты всегда на виду, а если уедешь – можешь потеряться. Недавний пример: Коноплянка – очень хороший футболист – уехал и почти пропал. Юра Жирков тоже рассказывал, что приходится сталкиваться с чисто бытовыми проблемами. Там никто не помогает, как у нас.

Многие после отрицательного результата на Кубке конфедераций говорят, что главная проблема наших «сборников» в том, что все они варятся в одном чемпионате? В чем-то согласен. Все-таки поиграть за границей, особенно в Испании и Англии, это отличный опыт. Там и игр больше, и уровень повыше. У нас сыграл пару матчей с топ-клубами на хороших скоростях, а затем можешь постараться брать свои очки с аутсайдерами за счет класса. Если в тебе действительно заинтересованы в Европе, то уезжать надо», – сказал Кокорин.