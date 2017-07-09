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    Все стадионы клубов РФПЛ готовы к сезону

    Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин рассказал о готовности стадионов клубов Российской футбольной Премьер-лиги к началу сезона-2017/18.

    «У нас шла большая работа по подготовке к следующему сезону. Все стадионы на сегодняшний день готовы. «СКА-Хабаровск» будет проводить матч на своей арене, я буду на первой игре. Думаю, что мы успешно проведем как начало сезона, так и весь чемпионат», – сказал Мейтин.

    Стоит отметить, что «СКА-Хабаровск» получил данное разрешение последним из всех клубом Премьер-лиги.

    Источник: ТАСС

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    09.07.2017 11:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2697

      turist82 9 июля 2017, 12:34

      У Оренбурга позорный стадион. Даже для ФНЛ...

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 9 июля 2017, 12:00

      Дааа.... Хабаровску тяжелова-то было выполнить всё необходимые формальности по соответствию клубу РФПЛ.... Уже, наверно, в душе и не рады этому подъёму в классе.... А уж как все рады будут гонять туда на игры.... Особенно изнеженные легионеры....

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