Все стадионы клубов РФПЛ готовы к сезону

Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин рассказал о готовности стадионов клубов Российской футбольной Премьер-лиги к началу сезона-2017/18.

«У нас шла большая работа по подготовке к следующему сезону. Все стадионы на сегодняшний день готовы. «СКА-Хабаровск» будет проводить матч на своей арене, я буду на первой игре. Думаю, что мы успешно проведем как начало сезона, так и весь чемпионат», – сказал Мейтин.

Стоит отметить, что «СКА-Хабаровск» получил данное разрешение последним из всех клубом Премьер-лиги.