Защитник «Ромы» Рюдигер в течение двух дней станет игроком «Челси»

Футболист «Ромы» Антонио Рюдигер в течение 48 часов подпишет контракт с «Челси». Согласно итальянскому отделу Sky Sports, 24-летний немец африканского происхождения пройдет медосмотр для синих в Калифорнии, где проводит отпуск. Источник уточняет, что стороны еще не пришли к договоренности. Агент футболиста Александр Бергвайлер отправился в Лондон на переговоры.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 36 матчах римского клуба, в которых забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает Рюдигера в 25 миллионов евро. «Волки» завершили выступление в чемпионате Италии на втором месте в турнирной таблице.

Ранее итальянские СМИ утверждали, что сделка между римским и лондонским клубами уже состоялась. Сумма перехода – 33 миллиона евро.