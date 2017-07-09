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    Защитник «Ромы» Рюдигер в течение двух дней станет игроком «Челси»

    Футболист «Ромы» Антонио Рюдигер в течение 48 часов подпишет контракт с «Челси». Согласно итальянскому отделу Sky Sports, 24-летний немец африканского происхождения пройдет медосмотр для синих в Калифорнии, где проводит отпуск. Источник уточняет, что стороны еще не пришли к договоренности. Агент футболиста Александр Бергвайлер отправился в Лондон на переговоры.

    В минувшем сезоне защитник принял участие в 36 матчах римского клуба, в которых забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает Рюдигера в 25 миллионов евро. «Волки» завершили выступление в чемпионате Италии на втором месте в турнирной таблице.

    Ранее итальянские СМИ утверждали, что сделка между римским и лондонским клубами уже состоялась. Сумма перехода – 33 миллиона евро.

    Источник: Skysports

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    09.07.2017 01:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 9 июля 2017, 07:13

      Ошибался он прилично в прошлом сезоне....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +383

      Docentusa 9 июля 2017, 06:25

      Нап толковый нужен!!!

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