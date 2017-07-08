Игрок МЛС вышел из двухдневной комы, в которую впал во время плавания в озере

Пресс-служба американского клуба «Сан-Хосе» сообщила о том, что полузащитник Матеус Силва вышел из комы. 4 июля бразилец, арендованный клубом «Рено 1968», отдыхал на озере Тахо вместе с партнерами по команде. Во время плавания 23-летний футболист начал просить о помощи. Одноклубники вытащили пострадавшего на берег, после чего один из очевидцев сделал Силве сердечно-легочную реанимацию. Как сообщает источник, в это время у бразильца не было пульса.

Силва был доставлен в госпиталь в состоянии комы. При этом генеральный директор «Сан-Хосе» Джесси Фиоранелли и семья Матеуса находились около него в палате. Утром 6 июля полузащитник пришел в себя. Согласно источнику, футболист может говорить и самостоятельно выполнять все задачи.

«Мы невероятны рады объявить о том, что Матеус Силва пришел в себя и полностью здоров. Весь «Сан-Хосе» благодарен докторам, тренерскому штабу и игрокам «Рено» за усилия, оказанные на благо здоровья Матеуса», – прокомментировал событие Фиоранелли.

В пятницу игрок приступил к курсам физиотерапии.