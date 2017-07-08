«МЮ» предложит «Интеру» 30 миллионов и Дармиана в обмен на Перишича

В июне «Бомбардир» писал о предложении «Манчестер Юнайтед» в адрес «Интера» по поводу покупки полузащитника Ивана Перишича. Сообщалось, что английский клуб предложил за хорвата 40 миллионов евро, но «нерадзурри» ответили отказом и призвали повысить ставку до 60 миллионов.

Ресурс Calciomercato со ссылкой на Premium Sport сообщил о том, что «красные дьяволы» намерены включить в сделку защитника Маттео Дармиана. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 12 миллионов евро. В таком случае манкунианцы готовы заплатить 30 миллионов. Итальянец в минувшем сезоне отдал одну результативную передачу в 29 играх всех соревнований. В мае 27-летний игрок сказал, что доволен своим положением в команде Жозе Моуринью.

В минувшем сезоне Перишич забил 11 мячей и отдал 12 голевых передач в 42 встречах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока сборной Хорватии в 30 миллионов евро.