Дармиана все устраивает в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан признался, что не планирует менять клубную прописку в ближайшее время.

«Сейчас у меня есть действующий контракт с «Манчестер Юнайтед», который закончится через два года. Я чувствую себя здесь хорошо, потому не хочу уходить.

Возможно, что сейчас не самое подходящее время говорить о моем будущем, ведь мы только что выиграли Лигу Европы», – сказал Дармиан в интервью Gazzetta dello Sport.

В прошедшем сезоне итальянец провел в Премьер-лиге 18 матчей, в которых получил три желтые карточки.