Источник: «МЮ» предложил 40 миллионов за Перишича, «Интер» отказался и требует 60

Итальянский журналист Фабрицио Романо сообщил подробности переговоров между «Манчестер Юнайтед» и «Интером» касаемо перехода полузащитника Ивана Перишича. По данным источника, «красные дьяволы» предложили за футболиста 40 миллионов евро, на что миланский клуб ответил отказом. Романо уточняет, что итальянская сторона планирует выручить на продаже игрока сборной Хорватии 55-60 миллионов.

В минувшем сезоне Перишич забил 11 голов и отдал 12 результативных пасов в 42-х матчах. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего хавбека в 30 миллионов евро. В чемпионате Италии «Интер» финишировал на седьмом месте.