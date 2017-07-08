Руководство и сотрудники «Кубани» получили зарплату, долги перед игроками все еще не погашены

Руководство «Кубани», сотрудники офиса клуба и работники базы получили заработную плату. Общая сумма на данные траты составила 5 миллионов рублей.

При этом клуб по-прежнему не рассчитался с игроками команды, которые не получают зарплату уже на протяжении семи месяцев. Ранее стало известно о том, что команда намерена бойкотировать выездную встречу 1 тура ФНЛ против «Томи», намеченную на 8 июля. Позже футболисты изменили решение в связи с обещанием руководства погасить долги в Томске.

В апреле «Бомбардир» писал о том, что суд не признал «Кубань» банкротом. По состоянию на тот момент, клуб не выплатил долг экс-главному тренеру Дану Петреску.