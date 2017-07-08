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  • Руководство и сотрудники «Кубани» получили зарплату, долги перед игроками все еще не погашены

Руководство и сотрудники «Кубани» получили зарплату, долги перед игроками все еще не погашены

8 июля 2017, 00:38
2

Руководство «Кубани», сотрудники офиса клуба и работники базы получили заработную плату. Общая сумма на данные траты составила 5 миллионов рублей.

При этом клуб по-прежнему не рассчитался с игроками команды, которые не получают зарплату уже на протяжении семи месяцев. Ранее стало известно о том, что команда намерена бойкотировать выездную встречу 1 тура ФНЛ против «Томи», намеченную на 8 июля. Позже футболисты изменили решение в связи с обещанием руководства погасить долги в Томске.

В апреле «Бомбардир» писал о том, что суд не признал «Кубань» банкротом. По состоянию на тот момент, клуб не выплатил долг экс-главному тренеру Дану Петреску.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Кубань (ЛФЛ)
Комментарии (2)
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cky3k
1499465117
Непросто так ждут денег сидят на жопе ровно-либо до этого хапнули или чего то подкидывают переодически... На доверии и без энтузиазма столько не проработаешь без бабосиков..( Либо реально бездыри, я считаю что могли бы свалить по клубам ФНЛ! P.S. За кубанью не следил, сужу субъективно. Не х#есосить!)
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ДСА
1499483036
Ничего в Кубани не меняется
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