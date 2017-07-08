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    Руководство и сотрудники «Кубани» получили зарплату, долги перед игроками все еще не погашены

    Руководство «Кубани», сотрудники офиса клуба и работники базы получили заработную плату. Общая сумма на данные траты составила 5 миллионов рублей.

    При этом клуб по-прежнему не рассчитался с игроками команды, которые не получают зарплату уже на протяжении семи месяцев. Ранее стало известно о том, что команда намерена бойкотировать выездную встречу 1 тура ФНЛ против «Томи», намеченную на 8 июля. Позже футболисты изменили решение в связи с обещанием руководства погасить долги в Томске.

    В апреле «Бомбардир» писал о том, что суд не признал «Кубань» банкротом. По состоянию на тот момент, клуб не выплатил долг экс-главному тренеру Дану Петреску.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.07.2017 00:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +929

      ДСА 8 июля 2017, 06:03

      Ничего в Кубани не меняется

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      Рейтинг: 0

      cky3k 8 июля 2017, 01:05

      Непросто так ждут денег сидят на жопе ровно-либо до этого хапнули или чего то подкидывают переодически... На доверии и без энтузиазма столько не проработаешь без бабосиков..(
      Либо реально бездыри, я считаю что могли бы свалить по клубам ФНЛ! P.S. За кубанью не следил, сужу субъективно. Не х#есосить!)

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