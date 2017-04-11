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    «Кубань» до сих пор не выплатила долги Петреску, несмотря на решение ФИФА

    Агент Николай Пырнэу, представляющий интересы бывшего главного тренера «Кубани» Дана Петреску, заявил, что руководство клуба не выходит на связь и не отдает долги по зарплате румынскому специалисту.

    «Кубань» не рассчиталась с Петреску, более того, они не выходят на связь, не хотят разговаривать. Мы проинформировали ФИФА о том, что не получили никакой реакции от «Кубани», даже не можем пообщаться с руководством клуба. Дальше ФИФА будет решать, что делать. Пока неизвестно, когда «Кубань» расплатится», – сказал представитель тренера.

    Напомним, ранее сообщалось, что палата по разрешению споров ФИФА обязала «Кубань» выплатить долги перед Петреску до 10 апреля.

    Источник: ТАСС

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    11.04.2017 20:20
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