«Кубань» до сих пор не выплатила долги Петреску, несмотря на решение ФИФА

Агент Николай Пырнэу, представляющий интересы бывшего главного тренера «Кубани» Дана Петреску, заявил, что руководство клуба не выходит на связь и не отдает долги по зарплате румынскому специалисту.

«Кубань» не рассчиталась с Петреску, более того, они не выходят на связь, не хотят разговаривать. Мы проинформировали ФИФА о том, что не получили никакой реакции от «Кубани», даже не можем пообщаться с руководством клуба. Дальше ФИФА будет решать, что делать. Пока неизвестно, когда «Кубань» расплатится», – сказал представитель тренера.

Напомним, ранее сообщалось, что палата по разрешению споров ФИФА обязала «Кубань» выплатить долги перед Петреску до 10 апреля.