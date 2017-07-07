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    Участник Кубка конфедераций Гуардадо перешел в «Бетис»

    «Бетис» объявил о покупке полузащитника сборной Мексики Андреса Гуардадо. С 2015 года 30-летний хавбек выступал за «ПСВ». Соглашение Гуадрадо рассчитано до июня 2020 года. Сумма сделки составила 2 миллиона евро.

    В минувшем сезоне футболист забил два гола и отдал девять результативных передач в 33 встречах на клубном уровне. Портал Transfermarkt оценивает его в 6 миллионов. Прежде мексиканец выступал за «Депортиво», «Валенсию» и «Байер». На его счету 136 матчей за национальную сборную Мексики. В ее составе полузащитник принял участие в трех чемпионатах мира.

    На Кубке конфедераций, который с 17 июня по 2 июля прошел в четырех городах России, Гуадрадо сыграл в пяти матчах своей команды, не отметившись результативными действиями. Команда Хуана Карлоса Осорио заняла четвертое место.

    Источник: ФК «Бетис»

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    07.07.2017 21:35
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