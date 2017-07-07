Дзагоев – Тошичу: «Было тоскливо, когда узнал, что ты уходишь»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев признался, что очень расстроился, когда узнал об уходе Зорана Тошича из армейского клуба.

«Брат, так сложилось, что наши пути разошлись. Но я надеюсь, что ты к нам будешь приезжать, будешь навещать нас. Было тоскливо, когда я узнал, что ты уходишь.

Мы много лет провели вместе, многое выиграли. Были вместе и в беде, и в радости, многое пережили. Главное, чтобы у тебя было крепкое здоровье, чтобы в семье было все хорошо.

Думаю, в футболе у тебя будет все хорошо. Ждем тебя, всегда будем рады видеть», – заявил Дзагоев.

Напомним, что Тошич покинул ЦСКА после завершения своего контракта.