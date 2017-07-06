Кришито предполагает, что на ЧМ-2018 сборная России выступит лучше, чем на Кубке конфедераций

Защитник «Зенита» Доменико Кришито остался разочарован неудачным результатом сборной России на Кубке конфедераций-2017. По мнению итальянца, у российских футболистов имеются проблемы психологического характера.

– Кубок конфедераций чуть-чуть удалось посмотреть?

– Буквально несколько матчей. Сожалею, что сборная России не смогла выйти из группы. Думаю, что их главная проблема была в головах. Подбор футболистов у вашей сборной хороший. Теперь нужно готовиться к чемпионату мира, где сборная России, думаю, выступит лучше.



– Персонально за Нету болели?

– Я поддерживаю всех своих друзей и, конечно, Нету к ним относится.



– Он сегодня вернулся в команду. Поделился впечатлениями?

– На крупных турнирах всегда отличная атмосфера. Да, на Кубке конфедераций играли всего восемь команд, но на чемпионате мира будет еще круче. Я вижу, что Россия готова, вижу, сколько новых стадионов появилось в стране. Думаю, турнир пройдет отлично.