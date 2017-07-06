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  • Кришито предполагает, что на ЧМ-2018 сборная России выступит лучше, чем на Кубке конфедераций

Кришито предполагает, что на ЧМ-2018 сборная России выступит лучше, чем на Кубке конфедераций

6 июля 2017, 00:27
4

Защитник «Зенита» Доменико Кришито остался разочарован неудачным результатом сборной России на Кубке конфедераций-2017. По мнению итальянца, у российских футболистов имеются проблемы психологического характера.

– Кубок конфедераций чуть-чуть удалось посмотреть?

– Буквально несколько матчей. Сожалею, что сборная России не смогла выйти из группы. Думаю, что их главная проблема была в головах. Подбор футболистов у вашей сборной хороший. Теперь нужно готовиться к чемпионату мира, где сборная России, думаю, выступит лучше.

– Персонально за Нету болели?

– Я поддерживаю всех своих друзей и, конечно, Нету к ним относится.

– Он сегодня вернулся в команду. Поделился впечатлениями?

– На крупных турнирах всегда отличная атмосфера. Да, на Кубке конфедераций играли всего восемь команд, но на чемпионате мира будет еще круче. Я вижу, что Россия готова, вижу, сколько новых стадионов появилось в стране. Думаю, турнир пройдет отлично.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Кубок конфедераций Россия Зенит Кришито Доменико Нету Луиш
Комментарии (4)
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Дядя Серёжа
1499330468
А куда хуже?
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Stavropolets
1499338568
Может и сыграют лучше, но итоговый результат будет таким же, как и предыдущий
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Red narva
1499349870
Кришито наверное про сборную Италии говорил?)))
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serppion
1499501416
Не слушайте Кришито - он только и способен мутка повторять.
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