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    Кришито предполагает, что на ЧМ-2018 сборная России выступит лучше, чем на Кубке конфедераций

    Защитник «Зенита» Доменико Кришито остался разочарован неудачным результатом сборной России на Кубке конфедераций-2017. По мнению итальянца, у российских футболистов имеются проблемы психологического характера.

    – Кубок конфедераций чуть-чуть удалось посмотреть?

    – Буквально несколько матчей. Сожалею, что сборная России не смогла выйти из группы. Думаю, что их главная проблема была в головах. Подбор футболистов у вашей сборной хороший. Теперь нужно готовиться к чемпионату мира, где сборная России, думаю, выступит лучше.

    – Персонально за Нету болели?

    – Я поддерживаю всех своих друзей и, конечно, Нету к ним относится.

    – Он сегодня вернулся в команду. Поделился впечатлениями?

    – На крупных турнирах всегда отличная атмосфера. Да, на Кубке конфедераций играли всего восемь команд, но на чемпионате мира будет еще круче. Я вижу, что Россия готова, вижу, сколько новых стадионов появилось в стране. Думаю, турнир пройдет отлично.

    Источник: ФК «Зенит»

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    06.07.2017 00:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3795

      serppion 8 июля 2017, 11:10

      Не слушайте Кришито - он только и способен мутка повторять.

      0
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      Рейтинг: +75

      Red narva 6 июля 2017, 17:04

      Кришито наверное про сборную Италии говорил?)))

      -1
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 6 июля 2017, 13:56

      Может и сыграют лучше, но итоговый результат будет таким же, как и предыдущий

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 6 июля 2017, 11:41

      А куда хуже?

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