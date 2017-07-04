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  • Фурсенко: «Если Аршавин будет играть за «Зенит» по 15-20 минут за матч – это нам принесет только пользу»

Фурсенко: «Если Аршавин будет играть за «Зенит» по 15-20 минут за матч – это нам принесет только пользу»

4 июля 2017, 21:12
21

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о возможном возвращении в петербургский клуб полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина.

Напомним, 36-летний россиянин выступал за сине-бело-голубых в период с 1999 по 2008 и с 2012 по 2015 год, став с командой трехкратным чемпионом России.

«По Аршавину необходимо решение главного тренера. Андрей находится сейчас в хороших кондициях, и, даже если он будет играть по 15-20 минут за матч – это нам принесет только пользу. А согласится ли Аршавин на эти условия – вопрос к нему.

В первую очередь, мне хотелось бы увидеть его на поле, поскольку я прекрасно помню, как реагировали наши болельщики на его приезд со сборной. Даже забивать необязательно. Питерская публика очень хорошо разбирается в футболе», – сказал Фурсенко в эфире программы «Все на футбол».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Казахстан. Премьер-лига Кайрат Зенит Аршавин Андрей Фурсенко Сергей
Комментарии (21)
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monkey1958
1499192392
Я, лично, "ЗА"!
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Aleksandr_1986_Spb_
1499192444
Вот смысл возвращать Аршавина и при этом так спокойно отпускать Данни. Последний пользы принёс бы больше...
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Garrincha58
1499192448
даже если Аршавин будет сидеть на скамейке и получать пару лямов евро- это нам принесет только пользу
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Garrincha58
1499192603
и еще Малафееву предложите возобновить карьеру он тоже может на 89 минуте выходить на замену уставшему Лодыгину
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nemolod
1499194060
Может лучше тогда пригласить бразильского 68-летнего футболиста,которому просто запретили играть только из-за возраста-по крайней мере бесплатно обойдется,да заодно и нашим футболистам мастер-класс покажет?
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Atom2020
1499194442
Аршавин - личный фетиш Фурсенки ... чо уж там 15-20 минут ... можно вообще не играть ... просто за зарплатой в кассу приходить ...
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zagrizlik
1499195328
Конечно. Можно попилить деньги от трансфера и зарплату пополам.
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sidul1
1499196093
Андрей по пониманию футбола не испортил бы состав Зенита,вряд ли только его захочет видеть в составе нынешний тренер.
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insider_retro
1499198367
При всех тёрках и недопониманиях, сказанном и недоделанном - он тот Апостол, вокруг которого можно построить КОМАНДУ для решения серьёзных задач... Новый состав, суперзадачи... Нужно вдохновение, удача, самоотдача и весомое слово в раздевалке.... Кто-то нужен кроме тренера-италика....
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Дядя Серёжа
1499238350
Муж на час, девочек на час, а футболиста на 20 минут.
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