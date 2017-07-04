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    Фурсенко: «Если Аршавин будет играть за «Зенит» по 15-20 минут за матч – это нам принесет только пользу»

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о возможном возвращении в петербургский клуб полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина.

    Напомним, 36-летний россиянин выступал за сине-бело-голубых в период с 1999 по 2008 и с 2012 по 2015 год, став с командой трехкратным чемпионом России.

    «По Аршавину необходимо решение главного тренера. Андрей находится сейчас в хороших кондициях, и, даже если он будет играть по 15-20 минут за матч – это нам принесет только пользу. А согласится ли Аршавин на эти условия – вопрос к нему.

    В первую очередь, мне хотелось бы увидеть его на поле, поскольку я прекрасно помню, как реагировали наши болельщики на его приезд со сборной. Даже забивать необязательно. Питерская публика очень хорошо разбирается в футболе», – сказал Фурсенко в эфире программы «Все на футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.07.2017 21:12
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 7 августа 2017, 17:49

      Верните нам Андрея, пусть и на 15 минут...
      Он детище Зенита, пусть вернется и завершит карьеру дома, он это заслужил...однозначно! Кто бы что не говорил!
      Андрей должен быть дома!

      0
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 5 июля 2017, 10:05

      Муж на час, девочек на час, а футболиста на 20 минут.

      1
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 5 июля 2017, 08:53

      Не плохо было бы исполнить его мечту о завершении карьеры именно в Зените...

      0
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 5 июля 2017, 05:38

      Хотелось бы посмотреть на такой эксперимент

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 5 июля 2017, 01:39

      Да,это уже не лечится !

      0
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      Рейтинг: +840

      vovan55 4 июля 2017, 23:56

      ну... если только в сборе денег...посмотреть на реликвию зенита...(ОПЛАТА ОТДЕЛЬНОЙ СТРОКОЙ)..

      0
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      Рейтинг: +18

      Илько 4 июля 2017, 23:29

      У Зенита сейчас 33 игрока в обойме, куда ещё?!

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 4 июля 2017, 22:59

      При всех тёрках и недопониманиях, сказанном и недоделанном - он тот Апостол, вокруг которого можно построить КОМАНДУ для решения серьёзных задач... Новый состав, суперзадачи... Нужно вдохновение, удача, самоотдача и весомое слово в раздевалке.... Кто-то нужен кроме тренера-италика....

      3
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos > insider_retro 7 августа 2017, 17:46

      Как радостно, что есть понимающие люди...) спасибо!

      1
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      Рейтинг: +875

      sidul1 4 июля 2017, 22:21

      Андрей по пониманию футбола не испортил бы состав Зенита,вряд ли только его захочет видеть в составе нынешний тренер.

      6
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 4 июля 2017, 22:08

      Конечно. Можно попилить деньги от трансфера и зарплату пополам.

      -2
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