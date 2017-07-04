Фурсенко: «Если Аршавин будет играть за «Зенит» по 15-20 минут за матч – это нам принесет только пользу»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о возможном возвращении в петербургский клуб полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина.

Напомним, 36-летний россиянин выступал за сине-бело-голубых в период с 1999 по 2008 и с 2012 по 2015 год, став с командой трехкратным чемпионом России.

«По Аршавину необходимо решение главного тренера. Андрей находится сейчас в хороших кондициях, и, даже если он будет играть по 15-20 минут за матч – это нам принесет только пользу. А согласится ли Аршавин на эти условия – вопрос к нему.

В первую очередь, мне хотелось бы увидеть его на поле, поскольку я прекрасно помню, как реагировали наши болельщики на его приезд со сборной. Даже забивать необязательно. Питерская публика очень хорошо разбирается в футболе», – сказал Фурсенко в эфире программы «Все на футбол».