Цаллагов намерен остаться в «Зените» и не ведет переговоров с другими клубами

Защитник «Зенита» Ибрагим Цаллагов не планирует покидать петербургский клуб во время летнего трансферного окна и не ведет переговоров с другими командами. Об этом заявил агент футболиста Джамал Акаев.

Ранее сообщалось, что в услугах 26-летнего россиянина заинтересована «Славия».

«Цаллагов может продолжить карьеру в «Славии»? Не могу ничего сказать по этому поводу. Ибрагим – хороший игрок, который выступает в сильном клубе. Периодически к нему проявляют интерес различные команды, не только из России. На данный момент Цаллагов – футболист «Зенита» и с другими клубами переговоров не ведет. Он намерен остаться в Петербурге и принести пользу в борьбе за самые высокие места.

В прошедшем сезоне Цаллагов провел за «Зенит» в РФПЛ восемь матчей, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.