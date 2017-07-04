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    Цаллагов намерен остаться в «Зените» и не ведет переговоров с другими клубами

    Защитник «Зенита» Ибрагим Цаллагов не планирует покидать петербургский клуб во время летнего трансферного окна и не ведет переговоров с другими командами. Об этом заявил агент футболиста Джамал Акаев.

    Ранее сообщалось, что в услугах 26-летнего россиянина заинтересована «Славия».

    «Цаллагов может продолжить карьеру в «Славии»? Не могу ничего сказать по этому поводу. Ибрагим – хороший игрок, который выступает в сильном клубе. Периодически к нему проявляют интерес различные команды, не только из России. На данный момент Цаллагов – футболист «Зенита» и с другими клубами переговоров не ведет. Он намерен остаться в Петербурге и принести пользу в борьбе за самые высокие места.

    В прошедшем сезоне Цаллагов провел за «Зенит» в РФПЛ восемь матчей, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.07.2017 19:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 4 июля 2017, 19:51

      Были у тебя Крылья, теперь лавка, мечтал о сборной и ЧМ - забудь. Потому что ты попал в Зенит.

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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 4 июля 2017, 19:34

      Еще одна жертва чемпионских амбиций руководства. Агент, ищи вариант, здесь не светит.

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