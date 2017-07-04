Будогосский назвал реальностью введение видеоповторов в РФПЛ в ближайшее время

Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский отметил, что система видеопомощи арбитрам, использовавшаяся на Кубке конфедераций-2017, может быть в дальнейшем задействована в РФПЛ.
Напомним, ранее руководитель ДСИ неоднократно скептически высказывался по поводу введения видеоповторов.
– Останется ли необходимое оборудование, возможны ли видеоповторы в Премьер-лиге?
– Изучаем вопрос, необходимы подготовленные люди. Но пока однозначно сказать не готов, как это будет.
– На исполкоме вы будете поднимать вопрос?
– Конечно. Будем обсуждать, безусловно. Важно, чтобы система работала на пользу, эффективно, чтобы не было тех негативных моментов, которые мы увидели на Кубке конфедераций.
– Как оцените вероятность, что в чемпионате России система начнет применяться в ближайшее время?
– Это реально. Я не хочу ставить препоны. Мое мнение по этому поводу вы знаете.
– Когда может быть принято решение?
– Обсудим видеоповторы на сборе судей Премьер-лиги, как ребята оценивают.