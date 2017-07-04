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  • Будогосский назвал реальностью введение видеоповторов в РФПЛ в ближайшее время

Будогосский назвал реальностью введение видеоповторов в РФПЛ в ближайшее время

4 июля 2017, 13:30
8

Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский отметил, что система видеопомощи арбитрам, использовавшаяся на Кубке конфедераций-2017, может быть в дальнейшем задействована в РФПЛ.

Напомним, ранее руководитель ДСИ неоднократно скептически высказывался по поводу введения видеоповторов.

– Останется ли необходимое оборудование, возможны ли видеоповторы в Премьер-лиге?

– Изучаем вопрос, необходимы подготовленные люди. Но пока однозначно сказать не готов, как это будет.

– На исполкоме вы будете поднимать вопрос?

– Конечно. Будем обсуждать, безусловно. Важно, чтобы система работала на пользу, эффективно, чтобы не было тех негативных моментов, которые мы увидели на Кубке конфедераций.

– Как оцените вероятность, что в чемпионате России система начнет применяться в ближайшее время?

– Это реально. Я не хочу ставить препоны. Мое мнение по этому поводу вы знаете.

– Когда может быть принято решение?

– Обсудим видеоповторы на сборе судей Премьер-лиги, как ребята оценивают.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Будогосский Андрей
Комментарии (8)
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bset
1499166205
Кто-то сверху сжал хорошенько старику яйца и он пересмотрел свое отношение к видеоповторам.
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vladimir-7
1499167368
Испугался общественного мнения на его негативные взгляды на видеоповторы и понял, что болельщики это сила, с которой не нужно тупо сражаться.
Ответить
Сибирь за Спартак
1499171253
Неужели что-то может измениться?
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Borz1
1499173481
дааа бабки из под него утекают
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Svoysvoemubrat
1499173593
Да, риторика поменялась кардинально.
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Тазит
1499181219
Будогосский купил три огнетушителя...
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dok66
1499181584
Джордано Бруно из Будогосского не получилось ! Струхнул малость !
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