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    Будогосский назвал реальностью введение видеоповторов в РФПЛ в ближайшее время

    Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский отметил, что система видеопомощи арбитрам, использовавшаяся на Кубке конфедераций-2017, может быть в дальнейшем задействована в РФПЛ.

    Напомним, ранее руководитель ДСИ неоднократно скептически высказывался по поводу введения видеоповторов.

    – Останется ли необходимое оборудование, возможны ли видеоповторы в Премьер-лиге?

    – Изучаем вопрос, необходимы подготовленные люди. Но пока однозначно сказать не готов, как это будет.

    – На исполкоме вы будете поднимать вопрос?

    – Конечно. Будем обсуждать, безусловно. Важно, чтобы система работала на пользу, эффективно, чтобы не было тех негативных моментов, которые мы увидели на Кубке конфедераций.

    – Как оцените вероятность, что в чемпионате России система начнет применяться в ближайшее время?

    – Это реально. Я не хочу ставить препоны. Мое мнение по этому поводу вы знаете.

    – Когда может быть принято решение?

    – Обсудим видеоповторы на сборе судей Премьер-лиги, как ребята оценивают.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.07.2017 13:30
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 4 июля 2017, 18:19

      Джордано Бруно из Будогосского не получилось ! Струхнул малость !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит 4 июля 2017, 18:13

      Будогосский купил три огнетушителя...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 4 июля 2017, 16:06

      Да, риторика поменялась кардинально.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      Borz1 4 июля 2017, 16:04

      дааа бабки из под него утекают

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 4 июля 2017, 15:27

      Неужели что-то может измениться?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 4 июля 2017, 14:22

      Испугался общественного мнения на его негативные взгляды на видеоповторы и
      понял, что болельщики это сила, с которой не нужно тупо сражаться.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 4 июля 2017, 14:03

      Кто-то сверху сжал хорошенько старику яйца и он пересмотрел свое отношение к видеоповторам.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > bset 4 июля 2017, 14:24

      Видимо кресло качнулось.

      1
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