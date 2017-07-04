Канищев: «Докатились, что обычное старание сборной России выдается за большой успех»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев прокомментировал выступление сборной России на Кубке конфедераций-2017.

«Не надо предаваться иллюзиям. Наша команда сыграла на своем максимуме. В матчах с португальцами и мексиканцами россияне провели по 20 хороших минут из 90, в течение которых создали по паре голевых моментов. Поэтому те, кто хочет выдавать желаемое за действительное, могут и дальше в угоду каким-то своим конъюнктурным интересам продолжать кричать, что у нас все в порядке и сборная на правильном пути. Хотя, кроме действительно какого-то старания, наша команда ничего не продемонстрировала. Однако это преподносится как что-то необыкновенное: игроки старались, игроки бились…

Вы представляете, до какой точки мы докатились, если обыкновенное старание выдается за большой успех. Они старались играть, а мы старались за них болеть. Наверное, подразумевается, что наши футболисты могли без всякого старания просто походить по полю, а мы на них просто смотреть. Это было бы совсем здорово. Стараются дети, когда делают первые шаги, учатся писать и так далее. Нельзя же опускать уровень наших требований до заявлений типа «ну мы же старались». Нужен результат», – заявил Канищев.

Сборная России не смогла пройти групповой этап Кубка конфедераций-2017.