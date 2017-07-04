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    Канищев: «Докатились, что обычное старание сборной России выдается за большой успех»

    Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев прокомментировал выступление сборной России на Кубке конфедераций-2017.

    «Не надо предаваться иллюзиям. Наша команда сыграла на своем максимуме. В матчах с португальцами и мексиканцами россияне провели по 20 хороших минут из 90, в течение которых создали по паре голевых моментов. Поэтому те, кто хочет выдавать желаемое за действительное, могут и дальше в угоду каким-то своим конъюнктурным интересам продолжать кричать, что у нас все в порядке и сборная на правильном пути. Хотя, кроме действительно какого-то старания, наша команда ничего не продемонстрировала. Однако это преподносится как что-то необыкновенное: игроки старались, игроки бились…

    Вы представляете, до какой точки мы докатились, если обыкновенное старание выдается за большой успех. Они старались играть, а мы старались за них болеть. Наверное, подразумевается, что наши футболисты могли без всякого старания просто походить по полю, а мы на них просто смотреть. Это было бы совсем здорово. Стараются дети, когда делают первые шаги, учатся писать и так далее. Нельзя же опускать уровень наших требований до заявлений типа «ну мы же старались». Нужен результат», – заявил Канищев.

    Сборная России не смогла пройти групповой этап Кубка конфедераций-2017.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    04.07.2017 09:59
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +75

      Red narva 5 июля 2017, 23:09

      Ну вот есть же люди в футболе,которые называют вещи своими именами!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5113

      hunta 4 июля 2017, 14:50

      Так и старались то только два- три человека.....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 4 июля 2017, 12:02

      На 100% прав. Президент 20 лет старался-старался, а Россия всё там же. Стараться нужно, как Китай, а не бабло делить.

      2
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      ...
      Рейтинг: +5460

      SPACE TRUCKIN > la verdad 4 июля 2017, 13:47

      согласен полностью...выходят чилийцы,мексиканцы,немцы и другие - все бьются до конца - наши стараются минут 30....((

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 4 июля 2017, 10:42

      Терпение и труд все перетрут /русская народная поговорка... или немецкая/.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 4 июля 2017, 10:24

      Жирков старался, старался и перестарался

      1
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 4 июля 2017, 10:12

      Грех не согласиться.
      Сейчас в наших реалиях и просто старание,уже успех

      2
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