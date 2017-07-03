Петкович: «Слышал много хороших слов о Каррере и знаю, в какой клуб я пришел»

Новичок «Спартака» Марко Петкович отметил, что слышал много хороших слов о главном тренере красно-белых Массимо Каррере от людей, знакомых со специалистом. Защитник также подчеркнул, что он осознает, в какую команду пришел.

«На кого из защитников похожа моя манера игры? Не хотел, бы говорить об этом. Я скромный и считаю себя нормальным пацаном. Оставлю это для журналистов и людей из клуба, конторы могут меня с кем-то сравнить.

Конкуренция? Я слышал много хороших слов от людей, которые знакомы с Каррерой. Я знаю, в какой клуб пришел и знаю футболистов, играющих на моей позиции. Но я думаю, что конкуренция не помешает мне. В стартовом составе будет появляться тот, кто лучше. Это будет хорошо для всех нас», – сказал Петкович.

Напомним, последним клубом 24-летнего серба была «Црвена Звезда», контракт Петковича с которой истек 30 июня.