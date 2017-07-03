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    Петкович: «Слышал много хороших слов о Каррере и знаю, в какой клуб я пришел»

    Новичок «Спартака» Марко Петкович отметил, что слышал много хороших слов о главном тренере красно-белых Массимо Каррере от людей, знакомых со специалистом. Защитник также подчеркнул, что он осознает, в какую команду пришел.

    «На кого из защитников похожа моя манера игры? Не хотел, бы говорить об этом. Я скромный и считаю себя нормальным пацаном. Оставлю это для журналистов и людей из клуба, конторы могут меня с кем-то сравнить.

    Конкуренция? Я слышал много хороших слов от людей, которые знакомы с Каррерой. Я знаю, в какой клуб пришел и знаю футболистов, играющих на моей позиции. Но я думаю, что конкуренция не помешает мне. В стартовом составе будет появляться тот, кто лучше. Это будет хорошо для всех нас», – сказал Петкович.

    Напомним, последним клубом 24-летнего серба была «Црвена Звезда», контракт Петковича с которой истек 30 июня.

    Источник: ФК «Спартак»

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    03.07.2017 17:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +71

      фёдорспартак5 3 июля 2017, 20:36

      Большой прием.будет хорошо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 июля 2017, 20:30

      Скромный и правильный-молодец.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 3 июля 2017, 19:02

      Какой контраст с зенитовским греком

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +305

      Bobafett 3 июля 2017, 18:48

      Скромняга

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 3 июля 2017, 17:43

      Ждем хорошей игры.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 3 июля 2017, 17:34

      Скромный и нормальный пацан - то, что нам нужно.

      5
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