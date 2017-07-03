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  • Петкович: «Слышал много хороших слов о Каррере и знаю, в какой клуб я пришел»

Петкович: «Слышал много хороших слов о Каррере и знаю, в какой клуб я пришел»

3 июля 2017, 17:31
6

Новичок «Спартака» Марко Петкович отметил, что слышал много хороших слов о главном тренере красно-белых Массимо Каррере от людей, знакомых со специалистом. Защитник также подчеркнул, что он осознает, в какую команду пришел.

«На кого из защитников похожа моя манера игры? Не хотел, бы говорить об этом. Я скромный и считаю себя нормальным пацаном. Оставлю это для журналистов и людей из клуба, конторы могут меня с кем-то сравнить.

Конкуренция? Я слышал много хороших слов от людей, которые знакомы с Каррерой. Я знаю, в какой клуб пришел и знаю футболистов, играющих на моей позиции. Но я думаю, что конкуренция не помешает мне. В стартовом составе будет появляться тот, кто лучше. Это будет хорошо для всех нас», – сказал Петкович.

Напомним, последним клубом 24-летнего серба была «Црвена Звезда», контракт Петковича с которой истек 30 июня.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Петкович Марко Каррера Массимо
Комментарии (6)
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Svoysvoemubrat
1499092474
Скромный и нормальный пацан - то, что нам нужно.
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Одинокий волк Маквейд
1499092995
Ждем хорошей игры.
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Bobafett
1499096890
Скромняга
Ответить
Сибирь за Спартак
1499097765
Какой контраст с зенитовским греком
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Диктор
1499103049
Скромный и правильный-молодец.
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фёдорспартак5
1499103379
Большой прием.будет хорошо.
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