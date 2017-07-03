Сборная Германии поблагодарила Россию за Кубок конфедераций на русском языке

Сборная Германии, ставшая победителем Кубка конфедераций-2017, выразила слова благодарности в адрес России за хорошо организованный и проведенный турнир. Причем сделано это было на русском языке. Напомним, этот успех стал первым для немцев на Кубке конфедераций.

«Спасибо за все! Мы вернемся в 2018», – гласит сообщение на официальной странице бундестима в твиттере.

Кубок конфедераций проходил с 17 июня по 2 июля на стадионах Москвы, Казани, Сочи и Санкт-Петербурга. Мировое первенство 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля. Турнир примут 11 российских городов.