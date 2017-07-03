Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сборная Германии поблагодарила Россию за Кубок конфедераций на русском языке

    Сборная Германии, ставшая победителем Кубка конфедераций-2017, выразила слова благодарности в адрес России за хорошо организованный и проведенный турнир. Причем сделано это было на русском языке. Напомним, этот успех стал первым для немцев на Кубке конфедераций.

    «Спасибо за все! Мы вернемся в 2018», – гласит сообщение на официальной странице бундестима в твиттере.

    Кубок конфедераций проходил с 17 июня по 2 июля на стадионах Москвы, Казани, Сочи и Санкт-Петербурга. Мировое первенство 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля. Турнир примут 11 российских городов.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.07.2017 12:48
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 4 июля 2017, 01:50

      Выиграли тухло, поблагодарили красиво.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 3 июля 2017, 15:11

      Что он сказал? Вернусь и горло перережу.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +800

      forward33 3 июля 2017, 14:49

      Молодцы немцы. Часто благодарили россиян, письмо Дракслера, теперь это обращение, походу воздалось это им победой в турнире)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68

      pavelSKA85 3 июля 2017, 13:54

      Вчера на игре процентов 70 зрителей болели за чилийцев)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 3 июля 2017, 13:15

      Биттэ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      amol4anoff 3 июля 2017, 12:53

      Молодцы немцы.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11