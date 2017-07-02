Анчелотти поразила универсальность Толиссо

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти остался доволен приобретением полузащитника Корентина Толиссо. По его словам, футболист отличается универсальностью.

«Пожалуй, это приобретение можно назвать одним из самых лучших этим летом. Толиссо является универсальным футболистом. Он хорош в обороне, у него отличный пас, он опасен в атаке. И у него огромный потенциал для роста», – заявил Анчелотти.

Стоит отметить, что контракт футболиста с «Баварией» рассчитан до 30 июня 2022 года.