Осорио: «В России потрясающая организация, хорошие стадионы и эмоциональные болельщики»

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио поделился мнением об организации Кубка конфедераций в России.

«Мы уже были в Москве, просто прекрасный город. В России потрясающая организация, очень хорошие стадионы. Мне нравится, что здесь очень эмоциональные болельщики, ведь нас поддерживали не только фанаты из Мексики, но и местные любители футбола. Хочу поблагодарить их за это. Чемпионат мира в России пройдет отлично, как и все здесь», – цитирует 56-летнего специалиста Welcome2018.

Напомним, в воскресенье мексиканцы сыграют против команды Португалии в матче за третье место на турнире. Встреча состоится в 15:00 на «Открытие Арене».