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    Осорио: «В России потрясающая организация, хорошие стадионы и эмоциональные болельщики»

    Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио поделился мнением об организации Кубка конфедераций в России.

    «Мы уже были в Москве, просто прекрасный город. В России потрясающая организация, очень хорошие стадионы. Мне нравится, что здесь очень эмоциональные болельщики, ведь нас поддерживали не только фанаты из Мексики, но и местные любители футбола. Хочу поблагодарить их за это. Чемпионат мира в России пройдет отлично, как и все здесь», – цитирует 56-летнего специалиста Welcome2018.

    Напомним, в воскресенье мексиканцы сыграют против команды Португалии в матче за третье место на турнире. Встреча состоится в 15:00 на «Открытие Арене».

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.07.2017 22:32
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 2 июля 2017, 22:20

      Через год еще лучше будет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 2 июля 2017, 16:50

      Для гостей у нас все, для своих - что останется.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 2 июля 2017, 01:41

      После ЧМ запоёт по другому.

      0
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 2 июля 2017, 00:42

      Люди у нас добрые...........это факт , но вот пройдёт чемпионат мира , и останутся эти огромные стадионы , в Саранске , Калининграде , Сочи и так далее.......в городах где нет , будем откровенны ни одной футбольной приличной команды высокого уровня.........как эти города будут содержать эти стадионы ??? Одними концертами и праздничными мероприятиями на их содержание денег не заработаешь..........

      3
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > ВЛАДИВОСТОК 2 июля 2017, 12:28

      После чемпионата, сначала будут пытаться слупить много денег за каждое мало-мальское мероприятие на стадиуме, а когда всё это дело ушатают, то за бесценок пустят под откос...

      0
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 2 июля 2017, 00:35

      Нас даже хвалят!!!

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      Рейтинг: +1516

      Тазит 1 июля 2017, 23:46

      В принципе, пока все идёт лучше не пожелаешь... Правда, нынешнее поведение наших фанатов, которые во Франции громили всех и вся наводит на определенные мысли...

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 1 июля 2017, 22:57

      Вот это открытие! Почаще приезжай к нам. Научим и водку пить.

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