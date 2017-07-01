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    Агент Уна: «Адам не перешел в «Зенит» из-за невысокого уровня РФПЛ»

    Агент полузащитника французского «Бордо» Адама Уна Самуэль Замбелли объяснил, почему его клиент в ближайшее время станет футболистом итальянского «Наполи», несмотря на предметный интерес со стороны санкт-петербургского «Зенита».

    «Неаполитанцы давно следил за Адамом. Действительно, им интересовались и «Зенит», и «Рома», но «Наполи» был твердо намерен заключить контракт. Что касается россиян, то мы изначально не были уверены в переезде в Санкт-Петербург, так как на уровне РФПЛ Уна играть не очень желает. При этом он понимает, что сразу в «Наполи» основным футболистом не станет. Мы рассчитываем, что это произойдет только со временем», – цитирует Замбелли Gazette du Fennec.

    В прошлом сезоне Лиги 1 Уна провел 25 матчей, забил три гола и отдал два результативных паса.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.07.2017 18:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +429

      sold93 1 июля 2017, 20:59

      ну молодец, что в нашу помойку не полез

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 1 июля 2017, 18:47

      баблом не обманешь

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 1 июля 2017, 18:29

      даже ниже среднего и тот выебыв...)))ему же хуже..миллер обогатил бы его ... надо сменить уже...записывет вопросы точь в точь и ответы так себе..и забывает еще..время уже менят его..

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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 1 июля 2017, 18:18

      недофранцуз боится нашего климата и выездных матчей в Томск, Хабаровск, так бы и говорил, а теперь пусть всю карьеру сидит на лавке зато в хорошем климате))))

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