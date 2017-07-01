Агент Уна: «Адам не перешел в «Зенит» из-за невысокого уровня РФПЛ»

Агент полузащитника французского «Бордо» Адама Уна Самуэль Замбелли объяснил, почему его клиент в ближайшее время станет футболистом итальянского «Наполи», несмотря на предметный интерес со стороны санкт-петербургского «Зенита».

«Неаполитанцы давно следил за Адамом. Действительно, им интересовались и «Зенит», и «Рома», но «Наполи» был твердо намерен заключить контракт. Что касается россиян, то мы изначально не были уверены в переезде в Санкт-Петербург, так как на уровне РФПЛ Уна играть не очень желает. При этом он понимает, что сразу в «Наполи» основным футболистом не станет. Мы рассчитываем, что это произойдет только со временем», – цитирует Замбелли Gazette du Fennec.

В прошлом сезоне Лиги 1 Уна провел 25 матчей, забил три гола и отдал два результативных паса.