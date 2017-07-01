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  • ЦСКА в матче против «Партизана» просмотрит форварда сербов Джурджевича

ЦСКА в матче против «Партизана» просмотрит форварда сербов Джурджевича

1 июля 2017, 15:10
2

Скауты и тренерский штаб московского ЦСКА в товарищеском матче против белградского «Партизана» будут следить за форвардом сербов Урошем Джурджевичем. Футболист находится в сфере интересов россиян, и в скором времени ему может быть предложен контракт, сообщает Sportske.net.

Контрольная игра между ЦСКА и «Партизаном» начнется в 18:00 1 июля.

23-летний Джурджевич выступает за нынешнюю команду с 2016 года и сыграл за нее 29 матчей, в которых 24 раза поразил чужие ворота. До черно-белых форвард играл за сербский «Рад», голландский «Витесс» и итальянский «Палермо».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Партизан Джурджевич Урош
Комментарии (2)
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hevbn 28
1498912635
То, что он в раннем возрасте попал в Голландию , а потом в Палермо это хорошо говорит о его таланте , не талантливые игроки в Голландию и Палермо в молодом возрасте не попадают. Но конечно немножко настораживает , что он не сумел себя проявить в Италии , хотя надо понимать в Палермо когда он там играл тяжело было себя проявить любому игроку, он являлся капитаном молодежной сборной Сербии, тоже показатель. По игре он напоминает примерно своего ровесника Митровича , который сейчас за Ньюкасл играет , ЦСКА по моему очень нужен нападающий такого плана (хотя бы на замену Чалову или на оборот).
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dok66
1498914483
Джурджевич наверное в курсе , что за ним наблюдает ЦСКА и постарается показать хорошую игру в спарринге !
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