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    ЦСКА в матче против «Партизана» просмотрит форварда сербов Джурджевича

    Скауты и тренерский штаб московского ЦСКА в товарищеском матче против белградского «Партизана» будут следить за форвардом сербов Урошем Джурджевичем. Футболист находится в сфере интересов россиян, и в скором времени ему может быть предложен контракт, сообщает Sportske.net.

    Контрольная игра между ЦСКА и «Партизаном» начнется в 18:00 1 июля.

    23-летний Джурджевич выступает за нынешнюю команду с 2016 года и сыграл за нее 29 матчей, в которых 24 раза поразил чужие ворота. До черно-белых форвард играл за сербский «Рад», голландский «Витесс» и итальянский «Палермо».

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.07.2017 15:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 1 июля 2017, 16:08

      Джурджевич наверное в курсе , что за ним наблюдает ЦСКА и постарается показать хорошую игру в спарринге !

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 1 июля 2017, 15:37

      То, что он в раннем возрасте попал в Голландию , а потом в Палермо это хорошо говорит о его таланте , не талантливые игроки в Голландию и Палермо в молодом возрасте не попадают. Но конечно немножко настораживает , что он не сумел себя проявить в Италии , хотя надо понимать в Палермо когда он там играл тяжело было себя проявить любому игроку, он являлся капитаном молодежной сборной Сербии, тоже показатель. По игре он напоминает примерно своего ровесника Митровича , который сейчас за Ньюкасл играет , ЦСКА по моему очень нужен нападающий такого плана (хотя бы на замену Чалову или на оборот).

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