ЦСКА в матче против «Партизана» просмотрит форварда сербов Джурджевича

Скауты и тренерский штаб московского ЦСКА в товарищеском матче против белградского «Партизана» будут следить за форвардом сербов Урошем Джурджевичем. Футболист находится в сфере интересов россиян, и в скором времени ему может быть предложен контракт, сообщает Sportske.net.

Контрольная игра между ЦСКА и «Партизаном» начнется в 18:00 1 июля.

23-летний Джурджевич выступает за нынешнюю команду с 2016 года и сыграл за нее 29 матчей, в которых 24 раза поразил чужие ворота. До черно-белых форвард играл за сербский «Рад», голландский «Витесс» и итальянский «Палермо».