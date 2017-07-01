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    Все взятые во время ЧМ-2014 допинг-пробы сборной России дали отрицательный результат

    Президент ФИФА Джанни Инфантино подвел черту под ситуацией о возможном употреблении допинга футболистами сборной России на чемпионате мира-2014 в Бразилии. По словам функционера, никаких санкций против россиян не последует, так как все взятые пробы подтвердили отсутствие запрещенных препаратов.

    «Когда речь идет о допинге, а этот вопрос возникает регулярно, мы говорим: расследования идут. ФИФА работает вместе с WADA, чтобы проанализировать все факты. Не знаю, сколько времени займут расследования, но есть факты.

    Факты вот в чем, когда мы говорим о футболе в России: все российские игроки и вообще все, кто играл на ЧМ-2014, были проверены на допинг. Лабораториями, которые аккредитованы WADA. Пробы были взяты врачами, отправлены в Лозанну по всем 23 игрокам. Проверили россиян и доктора из УЕФА.

    Все были проверены не российскими врачами, профессионалами из других стран. И все пробы, сделанные россиянам не в России, дали отрицательные результаты. Никаких санкций не будет», – заверил Инфантино.

    Напомним, что на бразильском чемпионате мира сборная России под руководством итальянского специалиста Фабио Капелло не смогла преодолеть барьер группового этапа, набрав всего лишь два очка.

    Источник: Р-Спорт

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    01.07.2017 13:36
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +113

      Андрей Питерский 1 июля 2017, 20:42

      Кто бы сомневался... Эти падлы никогда не успокоятся, ибо для упырей лучшее лечебное средство осиновый кол.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +243

      veksill 1 июля 2017, 16:40

      да это специально было что бы лишить нас ЧМ 2018 .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 1 июля 2017, 16:26

      Всё равно не отстанут, подонки...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 1 июля 2017, 16:19

      Англичане в шоке,столько сил потраченно зря.Желаю что бы туманный альбион не пробился на ЧМ-18 !!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +979

      directorpg 1 июля 2017, 16:01

      Потому и отрицательные, что результат тоже отрицательный.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 1 июля 2017, 15:46

      Если бы наши так хреново играли под допингом, то можно закрывать футбол в стране тогда!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 1 июля 2017, 15:28

      Да что это за смехопанорама такая? Уже не знают как к России придраться. Почему Барсу не проверяют? Сборную Испании? Лео Месси??

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1138

      Andrew01 > Nesterenko 1 июля 2017, 15:44

      У Лео какое-то врожденное заболевание есть ему можно некоторые запрещенные препараты, как и многим другим топ звездам....

      1
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > Andrew01 1 июля 2017, 15:53

      Если это правда, то тогда отсутствует спортивный принцип. Но мне в принципе все-равно на Месси, 5 золотых мячей у него никто не отберет, это не ОИ, где можно спустя 10 лет отобрать медали. Но проверять не совсем бодрую сборную России образца ЧМ-2014 просто смешно, пусть еще хоккейную сборную России образца ОИ-2014 проверяет, а то вылетели в 1/4 финала, может явный признак допинга.

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      Рейтинг: +198

      ded-53 1 июля 2017, 15:01

      Перед чемпионатом несколько наших игроков окажутся под подозрением(как лыжники в прошлом сезоне) и будут отстранены на энное время, а потом как всегда, допинга не найдут но поезд уже уйдёт. Хотя нам и с допингом и без допинга на ЧМ ничего не светит.

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      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 1 июля 2017, 14:34

      А теперь взять пробы у Бразилии, Аргентины, Германии, Испании..... и у всех кто собрался на Чемпионат Мира 2018 года. И МЫ ВДРУГ станем Чемпионами... Если честно то радует что, хоть не наркоманы!!

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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 1 июля 2017, 14:21

      Вот что то выигрывали в этом виде спорта тогда были бы и допинг пробы положительные, а нашим бревнам, что с допингом, что без-результат один и тот же!

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