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  • Все взятые во время ЧМ-2014 допинг-пробы сборной России дали отрицательный результат

Все взятые во время ЧМ-2014 допинг-пробы сборной России дали отрицательный результат

1 июля 2017, 13:36
17

Президент ФИФА Джанни Инфантино подвел черту под ситуацией о возможном употреблении допинга футболистами сборной России на чемпионате мира-2014 в Бразилии. По словам функционера, никаких санкций против россиян не последует, так как все взятые пробы подтвердили отсутствие запрещенных препаратов.

«Когда речь идет о допинге, а этот вопрос возникает регулярно, мы говорим: расследования идут. ФИФА работает вместе с WADA, чтобы проанализировать все факты. Не знаю, сколько времени займут расследования, но есть факты.

Факты вот в чем, когда мы говорим о футболе в России: все российские игроки и вообще все, кто играл на ЧМ-2014, были проверены на допинг. Лабораториями, которые аккредитованы WADA. Пробы были взяты врачами, отправлены в Лозанну по всем 23 игрокам. Проверили россиян и доктора из УЕФА.

Все были проверены не российскими врачами, профессионалами из других стран. И все пробы, сделанные россиянам не в России, дали отрицательные результаты. Никаких санкций не будет», – заверил Инфантино.

Напомним, что на бразильском чемпионате мира сборная России под руководством итальянского специалиста Фабио Капелло не смогла преодолеть барьер группового этапа, набрав всего лишь два очка.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (17)
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Одинокий волк Маквейд
1498905687
Хоть один положительный результат КК
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Asbjorn
1498906536
там по игре все понятно было и без проб
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А Л Е К С А Н Д Р К
1498907486
Главное то, что водка не входит в списки допинга.
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МАКАРШВЕД
1498908896
А теперь взять пробы у Бразилии, Аргентины, Германии, Испании..... и у всех кто собрался на Чемпионат Мира 2018 года. И МЫ ВДРУГ станем Чемпионами... Если честно то радует что, хоть не наркоманы!!
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Nesterenko
1498912116
Да что это за смехопанорама такая? Уже не знают как к России придраться. Почему Барсу не проверяют? Сборную Испании? Лео Месси??
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Andrew01
1498913215
Если бы наши так хреново играли под допингом, то можно закрывать футбол в стране тогда!!!
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Берёза В.
1498915195
Англичане в шоке,столько сил потраченно зря.Желаю что бы туманный альбион не пробился на ЧМ-18 !!!
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Par Mezan
1498915601
Всё равно не отстанут, подонки...
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veksill
1498916450
да это специально было что бы лишить нас ЧМ 2018 .
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Андрей Питерский
1498930974
Кто бы сомневался... Эти падлы никогда не успокоятся, ибо для упырей лучшее лечебное средство осиновый кол.
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