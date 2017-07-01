Все взятые во время ЧМ-2014 допинг-пробы сборной России дали отрицательный результат

Президент ФИФА Джанни Инфантино подвел черту под ситуацией о возможном употреблении допинга футболистами сборной России на чемпионате мира-2014 в Бразилии. По словам функционера, никаких санкций против россиян не последует, так как все взятые пробы подтвердили отсутствие запрещенных препаратов.

«Когда речь идет о допинге, а этот вопрос возникает регулярно, мы говорим: расследования идут. ФИФА работает вместе с WADA, чтобы проанализировать все факты. Не знаю, сколько времени займут расследования, но есть факты.

Факты вот в чем, когда мы говорим о футболе в России: все российские игроки и вообще все, кто играл на ЧМ-2014, были проверены на допинг. Лабораториями, которые аккредитованы WADA. Пробы были взяты врачами, отправлены в Лозанну по всем 23 игрокам. Проверили россиян и доктора из УЕФА.

Все были проверены не российскими врачами, профессионалами из других стран. И все пробы, сделанные россиянам не в России, дали отрицательные результаты. Никаких санкций не будет», – заверил Инфантино.

Напомним, что на бразильском чемпионате мира сборная России под руководством итальянского специалиста Фабио Капелло не смогла преодолеть барьер группового этапа, набрав всего лишь два очка.