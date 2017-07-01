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Сорокин: «Теперь нет опасений, что Россия может проводить крупные соревнования»

1 июля 2017, 12:15

Глава организационного комитета по подготовке чемпионата мира-2018 в России Алексей Сорокин дал оценку проходящему в эти дни в нашей стране Кубку конфедераций-2017.

«Кубок конфедераций — турнир для российского футбола беспрецедентный и позволил нам посмотреть красивый футбол. Он развеял опасения по поводу организации крупных соревнований в России. Он задал новые стандарты не только на поле, но и вне стадиона. Введены новые сервисы для зрителей: бесплатный проезд, к примеру. Мы запустили 217 поездов, которые были предоставлены болельщикам. Они получили название среди болельщиков «плюшки» — правда, этимология непонятна. Выдано 440 тыс. паспортов болельщика, бесплатный вай-фай, которым пользовались 45 тыс. зрителей. Передано 3,5 Тб информации – это около 1,5 млн селфи. Мы совершили специальные приготовления для лиц с инвалидностью: колясками напрокат воспользовались около 300 человек. Для слабовидящих предоставлено аудиоописательное комментироваие – им воспользовались 172 человека. Был введен раздельный сбор мусора.

Мы провели большую работу, и, возможно, в более расширенном масштабе предложим услуги на чемпионате мира. У нас работают волонтеры из 78 стран – Австралии, Индии, Африки, Латинской Америки. Команды очень тепло попрощались с волонтерами после матча в Казани. Помимо наших 6000 волонтеров на стадионах работало столько же волонтеров в городах», – сказал функционер.

Добавим, что церемония закрытия Кубка конфедераций-2017 состоится 2 июля на стадионе «Санкт-Петербург» в преддверии финального матча турнира между сборными Германии и Чили.

Источник: Чемпионат.ком
Кубок конфедераций
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