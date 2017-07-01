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Новосельцев не собирается уходить из «Зенита»

1 июля 2017, 01:23
28

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев во время летнего трансферного окна не планирует покидать петербургский клуб. Об этом заявил спортивный директор сине-бело-голубых Константин Сарсания.

Ранее сообщалось, что 25-летний россиянин может продолжить карьеру в «Ростове», цвета которого защищал до перехода в «Зенит».

«Манчини смотрел на первом сборе на Новосельцева, понял уровень игрока. Понятно, что нужно еще работать, но россиян у нас на этой позиции нет, потому по Ивану проблем нет. Единственное – Новосельцев в игре с «Лудогорцем» столкнулся с вратарем и получил травмочку, но через несколько дней уже приступит к работе в общей группе.

Сейчас он пока не сможет вылететь с командой на сбор, потому что несколько дней будет работать со специальным врачом реабилитологом, а потом прилетит к команде. Из «Зенита» Новосельцев никуда сейчас не собирается уходить», – сказал Сарсания.

В прошедшем сезоне Новосельцев провел за «Зенит» в РФПЛ пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Новосельцев Иван Сарсания Константин
Комментарии (28)
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Павелий
1498871841
Просто Новосельцев уже сросся со скамейкой!
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Томь вперёд
1498873808
Похоже угробили очередного игрока...
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Одинокий волк Маквейд
1498876356
Просто человек обрел душевный покой
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subbotaspartak
1498878856
Дед: та зачем в Зените, внучек? Новосельцев: Я там,дед, на всякий случай. Д: А в футбол дадут играть? Н: Не, буду деньги получать.
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СПАРТ-ТАК
1498880100
В ЗЕНИТЕ хорошо, деньги идут, ноги целы.......
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nik55
1498882295
нас и здесь не плохо кормят
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fanchik
1498884290
Из футболиста сборной превратился в футбольное"чучело", с мыслями лишь быть в газпроме, чем играть в Ростове
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alexidj
1498887183
Да уж..тот случай когда ни себе ни людям..ещё и Полоз с Ерохиным туда же..очередных игроков загнобят на лавке..кто в сборной играть будет ..
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OfaZavr
1498892244
Потом даже из ФНЛ никто не возьмёт.
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арейская
1498980219
Понятно, ставка сделана на денежки...
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