Новосельцев не собирается уходить из «Зенита»

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев во время летнего трансферного окна не планирует покидать петербургский клуб. Об этом заявил спортивный директор сине-бело-голубых Константин Сарсания.

Ранее сообщалось, что 25-летний россиянин может продолжить карьеру в «Ростове», цвета которого защищал до перехода в «Зенит».

«Манчини смотрел на первом сборе на Новосельцева, понял уровень игрока. Понятно, что нужно еще работать, но россиян у нас на этой позиции нет, потому по Ивану проблем нет. Единственное – Новосельцев в игре с «Лудогорцем» столкнулся с вратарем и получил травмочку, но через несколько дней уже приступит к работе в общей группе.

Сейчас он пока не сможет вылететь с командой на сбор, потому что несколько дней будет работать со специальным врачом реабилитологом, а потом прилетит к команде. Из «Зенита» Новосельцев никуда сейчас не собирается уходить», – сказал Сарсания.

В прошедшем сезоне Новосельцев провел за «Зенит» в РФПЛ пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.