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    Новосельцев не собирается уходить из «Зенита»

    Защитник «Зенита» Иван Новосельцев во время летнего трансферного окна не планирует покидать петербургский клуб. Об этом заявил спортивный директор сине-бело-голубых Константин Сарсания.

    Ранее сообщалось, что 25-летний россиянин может продолжить карьеру в «Ростове», цвета которого защищал до перехода в «Зенит».

    «Манчини смотрел на первом сборе на Новосельцева, понял уровень игрока. Понятно, что нужно еще работать, но россиян у нас на этой позиции нет, потому по Ивану проблем нет. Единственное – Новосельцев в игре с «Лудогорцем» столкнулся с вратарем и получил травмочку, но через несколько дней уже приступит к работе в общей группе.

    Сейчас он пока не сможет вылететь с командой на сбор, потому что несколько дней будет работать со специальным врачом реабилитологом, а потом прилетит к команде. Из «Зенита» Новосельцев никуда сейчас не собирается уходить», – сказал Сарсания.

    В прошедшем сезоне Новосельцев провел за «Зенит» в РФПЛ пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.07.2017 01:23
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +17971

      арейская 2 июля 2017, 10:23

      Понятно, ставка сделана на денежки...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +113

      Андрей Питерский 1 июля 2017, 18:20

      Любой футболист обычный человек. А что нужно человеку? Чтобы его уважали, ценили, доверяли. Когда в команде 2 равноценных состава - такого не может быть априори. Характер у каждого свой. Одного конкуренция по-мужски злит и делает его только сильнее. Новосельцев другого плана - причесочки, гламур, модная одежда. Тонкая натура, короче. Ему в такой ситуации вдвойне тяжелее. Один стиснет зубы и вперед на красный, а он будет сидеть лавке и жрать себя поедом. Может я конечно не прав, но со стороны именно так выглядит.

      0
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 1 июля 2017, 16:26

      Зря, бежать от туда надо пока не поздно, иначе скиснет совсем без игровой практики. Хоть бы в аренду отдали!

      0
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      Рейтинг: +26775

      slavutiq70 1 июля 2017, 16:24

      Можно ставить крест на футболисте,,Бухарову повезло Бердыев реанемировал,,

      0
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 1 июля 2017, 15:26

      Бухаров-2....

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 1 июля 2017, 11:33

      Что значит не отметился результативными действиями?? Он же защитник, ему и не нужно забивать голы и делать голевые передачи. Некоторые могут за 15 сезонов только гол забить, к чему это писать?

      0
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 1 июля 2017, 10:02

      Это по-нашему: сесть на хорошие бабки и потом держаться на этом месте как можно дольше. Ничего удивительного для нас, россиян, в этом нет.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 июля 2017, 09:57

      Потом даже из ФНЛ никто не возьмёт.

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      Рейтинг: +5460

      SPACE TRUCKIN 1 июля 2017, 09:57

      Ваня-Ваня...и тебя халява погубила....(

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 1 июля 2017, 09:07

      ну естественно))) футболист сидит, бабки капают))

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