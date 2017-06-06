Источник: Новосельцев вернется в «Ростов»

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев покинет клуб из Санкт-Петербурга в летнее трансферное окно. По информации источника, 25-летний россиянин вернется в «Ростов».

Напомним, что футболист выступал за донскую команду в 2015-2016 годах, после чего перешел в «Зенит», где не сумел закрепиться в основном составе.

Также сообщается, что «Ростов» пополнит хавбек «Краснодара» Вячеслав Подберезкин.

В минувшем сезоне РФПЛ Новосельцев провел десять матчей, в которых забил два гола. На счету Подберезкина – 11 игр.