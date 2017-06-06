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    Источник: Новосельцев вернется в «Ростов»

    Защитник «Зенита» Иван Новосельцев покинет клуб из Санкт-Петербурга в летнее трансферное окно. По информации источника, 25-летний россиянин вернется в «Ростов».

    Напомним, что футболист выступал за донскую команду в 2015-2016 годах, после чего перешел в «Зенит», где не сумел закрепиться в основном составе.

    Также сообщается, что «Ростов» пополнит хавбек «Краснодара» Вячеслав Подберезкин.

    В минувшем сезоне РФПЛ Новосельцев провел десять матчей, в которых забил два гола. На счету Подберезкина – 11 игр.

    Источник: Р-Спорт

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    06.06.2017 13:25
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +17971

      арейская 7 июня 2017, 02:28

      Отдохнул на лавке, пора начинать играть

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 6 июня 2017, 18:23

      Осталось Дьякова вернуть и вынимай Никита по семь штук за игру.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 6 июня 2017, 18:05

      Да он и Ростову соответствовал с трудом, какой к черту Зенит! А сейчас он уже никому не нужен!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 6 июня 2017, 16:42

      Все, чипсы закончились,пора домов в Ростов!Что не игралось тебе в Ростове Ваня???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +86

      orstho-68 6 июня 2017, 15:15

      возвращение блудного сына

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 июня 2017, 14:51

      и так и не поиграл в ЛЧ, а теперь не знамо когда ему придется поиграть ведь Ростов без Бикеича вряд ли туда попадет

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 6 июня 2017, 14:42

      Мне он и в Ростове не нравился...Бикеич его отдал без особого сожаления

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 6 июня 2017, 14:21

      А я ,только думал о том ,что пора объявлять о пропаже человека.Кажется нашелся , а то еще бы чуть- чуть и могли бы потерять его на совсем.

      1
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 6 июня 2017, 14:19

      Новосельцев - пост сдал!
      Терентьев - пост принял!

      9
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > Тазит 6 июня 2017, 16:00

      ага пост на лавке, сидальное место и остыть то не успело ))

      2
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      Рейтинг: +24996

      bset 6 июня 2017, 14:11

      Перешел в Зенит. Посидел на скамье. Вернулся в Ростов, где играл в основе. А Ростова того уже нет. Не повезло ему...

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