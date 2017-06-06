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Источник: Новосельцев вернется в «Ростов»

6 июня 2017, 13:25
23

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев покинет клуб из Санкт-Петербурга в летнее трансферное окно. По информации источника, 25-летний россиянин вернется в «Ростов».

Напомним, что футболист выступал за донскую команду в 2015-2016 годах, после чего перешел в «Зенит», где не сумел закрепиться в основном составе.

Также сообщается, что «Ростов» пополнит хавбек «Краснодара» Вячеслав Подберезкин.

В минувшем сезоне РФПЛ Новосельцев провел десять матчей, в которых забил два гола. На счету Подберезкина – 11 игр.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Краснодар Подберезкин Вячеслав Новосельцев Иван
Комментарии (23)
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ALeX-161-rus
1496745235
Зря вообще уходил. Поиграл бы с Ростовом в еврокубках,Зенит бы его сейчас купил))) Нам же лучше,если вернется
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FanatSerj
1496745379
так на каких правах вернется? Аренды? Или Ростов заплатит его полную трансферную стоимость 10 млн.рублей ? ))))
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Mahone
1496746346
Посидел на лавке год и домой с деньгами
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bset
1496747476
Перешел в Зенит. Посидел на скамье. Вернулся в Ростов, где играл в основе. А Ростова того уже нет. Не повезло ему...
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Тазит
1496747969
Новосельцев - пост сдал! Терентьев - пост принял!
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hevbn 28
1496748107
А я ,только думал о том ,что пора объявлять о пропаже человека.Кажется нашелся , а то еще бы чуть- чуть и могли бы потерять его на совсем.
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orstho-68
1496751324
возвращение блудного сына
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Сильвербой
1496761545
Да он и Ростову соответствовал с трудом, какой к черту Зенит! А сейчас он уже никому не нужен!
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1496762636
Осталось Дьякова вернуть и вынимай Никита по семь штук за игру.
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арейская
1496791703
Отдохнул на лавке, пора начинать играть
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