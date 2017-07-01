Терри дал согласие на переход в «Астон Виллу»

Бывший многолетний лидер лондонского «Челси» Джон Терри, ныне пребывающий в статусе свободного агента, по всей видимости, продолжит карьеру в бирмингемской «Астон Вилле», так как дал согласие на переход в стан этой команды. Защитник уже предупредил об этом другие клубы, заинтересованные в нем.

Контракт бирмингемцев с Терри может быть подписан уже в течение этих выходных.«Железный человек» выступал за «Челси» с 1998 года и провел в его футболке 489 матчей, отметившись 41-м голом.

Добавим, что «Астон Вилла», которая проведет будущий сезон в Чемпионшипе, ближайший официальный матч проведет против «Халл Сити», тренируемого российским тренером Леонидом Слуцким.