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    Терри дал согласие на переход в «Астон Виллу»

    Бывший многолетний лидер лондонского «Челси» Джон Терри, ныне пребывающий в статусе свободного агента, по всей видимости, продолжит карьеру в бирмингемской «Астон Вилле», так как дал согласие на переход в стан этой команды. Защитник уже предупредил об этом другие клубы, заинтересованные в нем.

    Контракт бирмингемцев с Терри может быть подписан уже в течение этих выходных.«Железный человек» выступал за «Челси» с 1998 года и провел в его футболке 489 матчей, отметившись 41-м голом.

    Добавим, что «Астон Вилла», которая проведет будущий сезон в Чемпионшипе, ближайший официальный матч проведет против «Халл Сити», тренируемого российским тренером Леонидом Слуцким.

    Источник: ESPN

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    01.07.2017 00:04
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +87

      bakha23 1 июля 2017, 01:57

      Да не в Америку пойдет наверное

      0
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    • ...
      Рейтинг: +383

      Docentusa 1 июля 2017, 00:41

      Скорее всего утка!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 > Docentusa 1 июля 2017, 01:48

      Этот слух уже давно ходит,сейчас похоже на правду Вилла усиливается решила обратно в АПЛ вернуться.

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