Снейдер договорился о переходе в «Сампдорию»

Полузащитник «Галатасарая» Уэсли Снейдер следующий сезон может начать в форме «Сампдории», сообщает Sky Sport Italia. Агент футболиста уже провел переговоры с представителями итальянского клуба, они пришли к соглашению о двухлетнем контракте, по которому зарплата футболиста составит 2,5 миллиона евро в год.

Действующий контракт Снейдера с турецким клубом рассчитан до середины 2018 года, но «Галатасарай» готов рассмотреть серьезные предложения по голландцу. В прошедшем сезоне 33-летний футболист провел 28 матчей в чемпионате Турции, забив в них пять голов.