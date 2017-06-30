Защитник сборной Исландии Ингасон перешел в «Ростов»

Защитник сборной Исландии Сверрир Ингасон пополнил состав «Ростова». 23-летний футболист перешел из испанской «Гранады». Соглашение между сторонами подписано по схеме «3+1». За желто-синих новичок будет выступать под №15.

«Конечно же я очень счастлив. Это честь для меня — получить возможность играть за «Ростов». Возможно, это один из счастливейших моментов в жизни. Конечно, мне стало интересно. Я зашел в Интернет и узнал информацию о городе и клубе. Прочитал много хорошего и уже хочу быстрее переехать жить в Ростов-на-Дону», – заявил Ингасон после подписания всех необходимых бумаг.

«Были долгие переговоры. Администрация очень рада, что нам удалось подписать очень хорошего игрока. Считаю, Ингасон усилит команду и станет одним из членов нашей семьи, придаст нам много энергии и поделится полезным опытом. Он агрессивен в защите и любит подключаться в атаку. Мы очень рады, что нам удалось подписать долгосрочный контракт с игроком — на три года, с возможностью продления еще на год», – добавил генеральный директор «Ростова» Павел Лощилов.

Ингасон начинал карьеру в Исландии. В 2014-м перешел в норвежский «Викинг». С 2015 по 2017 год выступал за бельгийский «Локерен», а минувшей зимой перешел в испанскую «Гранаду». За сборную Исландии выступает с 2014 года и является одним из самых перспективных защитников страны. В 2016 году принимал участие в чемпионате Европы, где сборная Исландии дошла до четвертьфинала.