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Защитник сборной Исландии Ингасон перешел в «Ростов»

30 июня 2017, 06:32
23

Защитник сборной Исландии Сверрир Ингасон пополнил состав «Ростова». 23-летний футболист перешел из испанской «Гранады». Соглашение между сторонами подписано по схеме «3+1». За желто-синих новичок будет выступать под №15.

«Конечно же я очень счастлив. Это честь для меня — получить возможность играть за «Ростов». Возможно, это один из счастливейших моментов в жизни. Конечно, мне стало интересно. Я зашел в Интернет и узнал информацию о городе и клубе. Прочитал много хорошего и уже хочу быстрее переехать жить в Ростов-на-Дону», – заявил Ингасон после подписания всех необходимых бумаг.

«Были долгие переговоры. Администрация очень рада, что нам удалось подписать очень хорошего игрока. Считаю, Ингасон усилит команду и станет одним из членов нашей семьи, придаст нам много энергии и поделится полезным опытом. Он агрессивен в защите и любит подключаться в атаку. Мы очень рады, что нам удалось подписать долгосрочный контракт с игроком — на три года, с возможностью продления еще на год», – добавил генеральный директор «Ростова» Павел Лощилов.

Ингасон начинал карьеру в Исландии. В 2014-м перешел в норвежский «Викинг». С 2015 по 2017 год выступал за бельгийский «Локерен», а минувшей зимой перешел в испанскую «Гранаду». За сборную Исландии выступает с 2014 года и является одним из самых перспективных защитников страны. В 2016 году принимал участие в чемпионате Европы, где сборная Исландии дошла до четвертьфинала.

Источник: ФК «Ростов»
Россия. Премьер-лига Трансферы Ростов Гранада Ингасон Сверрир
Комментарии (23)
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Васьок86
1498794412
отличное приобретение!
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acer2003
1498795546
Удачи в Ростове !
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FanatSerj
1498802299
Раз впервые рассчитались по всем премиальным, подписывают таких игроков, значит игроки не совсем "свободными" уходили. Это радует.
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Mahone
1498803534
Хорошее пополнение
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ARSteven89
1498807115
Приобретение отличное, дай Бог, заиграет на своём уровне. За исландцами не замечено, чтобы они не профессионально подходили к своей игре (пример Рагнара Сигурдссона в "Краснодаре"). В "Ростове", когда основа команды разбежалась, очень нужны такие люди...
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vgarakh
1498808144
Новость радостная, удачи Ингасону и с ним Ростову!!!
Ответить
ILOVETHISGAME.ykt
1498810495
Удачи Ростову.
Ответить
balaton78
1498822495
Уверен,будет не хуже того же Терентьева...Удачи Ингасону в Ростове! Подбирается неплохая банда! Будет сложно играть против Ростова любой команде!
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Челнинец
1498841230
очень хороший трансфер для Ростова,
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Челнинец
1498841440
Ростов красава, ведь вкус ЛЧ осталось, поэтому и закупки добротные! Всем еще покажут, темная лошадка)
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