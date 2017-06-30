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  • Максимов: «Пора признать, что в России есть футболисты перспективнее и моложе»

Максимов: «Пора признать, что в России есть футболисты перспективнее и моложе»

30 июня 2017, 06:05
8

Бывший полузащитник «Вердера» Юрий Максимов назвал главные причины неудачной игры сборной России на проходящем Кубке конфедераций. Он уверен, что дело в расслабленности и в больших зарплатах футболистов в России.

«По-моему, в РФПЛ футболисты получают деньги практически не за что, поэтому единицы выступают за границей, где такие миллионы надо зарабатывать. В России можно играть в полноги, а получать все равно больше, чем в Германии.

В прошлом матче ошибся Акинфеев, сколько он ошибался в Лиге чемпионов? Почему бы не попробовать других кандидатов? Из вратарей больше нравится Александр Беленов.

Надо уже признать, что есть футболисты перспективнее и моложе, и надо их просто подтягивать в сборную», – считает Максимов.

Напомним, что сборная России не смогла выйти из группового этапа турнира.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Россия Акинфеев Игорь Беленов Александр Максимов Юрий
Комментарии (8)
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acer2003
1498795432
Истину глаголит ! Про Акинфея 5+++
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Диктор
1498796392
Заменить его на Селихова или Лунева.
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aurora5858
1498797955
Все не однозначно
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bset
1498799384
Не "не за что", а "ни за что". Исправьте
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vladimir-7
1498799708
Общие фразы о перспективных и молодых футболистах. Конкретно кто?
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RedWhiteFans2
1498801362
Ещё бы тренеры перспективные появились бы, которые не побоялись молодежь выставлять в сборную.
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