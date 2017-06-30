Максимов: «Пора признать, что в России есть футболисты перспективнее и моложе»

Бывший полузащитник «Вердера» Юрий Максимов назвал главные причины неудачной игры сборной России на проходящем Кубке конфедераций. Он уверен, что дело в расслабленности и в больших зарплатах футболистов в России.

«По-моему, в РФПЛ футболисты получают деньги практически не за что, поэтому единицы выступают за границей, где такие миллионы надо зарабатывать. В России можно играть в полноги, а получать все равно больше, чем в Германии.

В прошлом матче ошибся Акинфеев, сколько он ошибался в Лиге чемпионов? Почему бы не попробовать других кандидатов? Из вратарей больше нравится Александр Беленов.

Надо уже признать, что есть футболисты перспективнее и моложе, и надо их просто подтягивать в сборную», – считает Максимов.

Напомним, что сборная России не смогла выйти из группового этапа турнира.