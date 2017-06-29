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  • Мутко: «Сборная России в своем роде сдала ЕГЭ, чтобы в следующем году сыграть на ЧМ-2018»

Мутко: «Сборная России в своем роде сдала ЕГЭ, чтобы в следующем году сыграть на ЧМ-2018»

29 июня 2017, 21:32
19

Президент РФС Виталий Мутко оценил выступление сборной России на домашнем Кубке конфедераций-2017.

Напомним, национальная команда, одержав одну победу и дважды проиграв, не сумела преодолеть групповой этап турнира.

«Два поражения и одна победа – такой результат удовлетворительным быть не может. Но наша задача – строить новую команду. Сборная была обновлена, нам нужно было получить новый опыт, ведь мы не играем официальных игр, только контрольные встречи.

Нам есть от чего отталкиваться, но есть и проблемы. Не хочу об этом, пусть каждый сделает выводы. Скоро послушаем Черчесова, какие выводы сделал он. Но главное – мы увидели у сборной желание. Чтобы было не стыдно уходить с поля с высоко поднятой головой. Стадион провожал ребят аплодисментами после поражений.

Знаю, как сами ребята оценивают результат. Никто после вылета не спешил на самолет, не отправлял сообщений, как это было в предыдущей команде. Все понимают свои ошибки. Игра забудется – очки останутся. Нам нужен результат, но мы в начале пути, еще есть время.

У сборной России есть потенциал. Надо просто поработать. Главное – это порядок, строгость и дисциплина. Пока много брака, если уберем это, то справимся. Сборная России в своем роде сдала ЕГЭ, чтобы в следующем году принять участие в чемпионате мира», – сказал Мутко.

Источник: Чемпионат.ком
Кубок конфедераций Россия Мутко Виталий
Комментарии (19)
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dok66
1498762332
33,33% - это несдача ЕГЭ ! Только в рудники !
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Juventus1897
1498762518
нет, порог по всем предметам не перешла сборная. и участники экзамена могут спокойно идти в армию
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acer2003
1498762934
Она провалила ЕГЭ также,как МуДко весь российский футбол !!!
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nemolod
1498763286
Ну если результат провальный,то ЕГЭ завален и на следующий год сборную ждет переэкзаменовка! Обычно в реальной жизни приглашают репетиторов,чтобы снова не провалиться,и скорее всего это нужно сделать и в сборной: данная группа тренеров явно не справляется е ним нужно или добавить спеца,имеющего опыт выступлений на ЧМ или пригласить более сильную тренерскую группу!
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Asbjorn
1498763740
не сдала
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карасевщина
1498764204
анализ кала она сдала
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SanInstructor
1498772326
господи, да когда уже отмазы то кончатся?
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savdail
1498772996
Обычная чиновничья болтовня. Не он первый. У чиновников свой мир, они как марсиане, в чем-то даже зеленые.
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vladimir-7
1498800706
Мудко допился до розовых слонов. Теперь он и председатель комиссии по приему ЕГЭ по футболу и вот из текста понятно, что он готовит отчет ВВП о проделанной работе.
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Одинокий волк Маквейд
1498887247
С такими баллами по ЕГЭ приличный ВУЗ не светит.
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