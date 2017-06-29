Мутко: «Сборная России в своем роде сдала ЕГЭ, чтобы в следующем году сыграть на ЧМ-2018»

Президент РФС Виталий Мутко оценил выступление сборной России на домашнем Кубке конфедераций-2017.

Напомним, национальная команда, одержав одну победу и дважды проиграв, не сумела преодолеть групповой этап турнира.

«Два поражения и одна победа – такой результат удовлетворительным быть не может. Но наша задача – строить новую команду. Сборная была обновлена, нам нужно было получить новый опыт, ведь мы не играем официальных игр, только контрольные встречи.

Нам есть от чего отталкиваться, но есть и проблемы. Не хочу об этом, пусть каждый сделает выводы. Скоро послушаем Черчесова, какие выводы сделал он. Но главное – мы увидели у сборной желание. Чтобы было не стыдно уходить с поля с высоко поднятой головой. Стадион провожал ребят аплодисментами после поражений.

Знаю, как сами ребята оценивают результат. Никто после вылета не спешил на самолет, не отправлял сообщений, как это было в предыдущей команде. Все понимают свои ошибки. Игра забудется – очки останутся. Нам нужен результат, но мы в начале пути, еще есть время.

У сборной России есть потенциал. Надо просто поработать. Главное – это порядок, строгость и дисциплина. Пока много брака, если уберем это, то справимся. Сборная России в своем роде сдала ЕГЭ, чтобы в следующем году принять участие в чемпионате мира», – сказал Мутко.