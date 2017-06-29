Нобоа готов взять на себя «стандарты» в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа рассчитывает взять на себя обязанность пробития штрафных ударов в новом сезоне. Именно эти качества он проявлял особенно хорошо в последних клубах.

«Посмотрим. Дай бог, если то же самое будет здесь. Никто не знает, ведь в команде есть еще и другие люди, у которых есть хороший удар. Поэтому посмотрим, как будет на тренировках.

Буду выступать под 16-м номером в «Зените». Да, я знаю, что раньше под этим номером играл Вячеслав Малафеев, но его уже нет в «Зените», – рассказал Нобоа.

В прошедшем сезоне 32-летний эквадорец провел в составе «Ростова» 26 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.