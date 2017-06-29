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Нобоа готов взять на себя «стандарты» в «Зените»

29 июня 2017, 15:26
8

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа рассчитывает взять на себя обязанность пробития штрафных ударов в новом сезоне. Именно эти качества он проявлял особенно хорошо в последних клубах.

«Посмотрим. Дай бог, если то же самое будет здесь. Никто не знает, ведь в команде есть еще и другие люди, у которых есть хороший удар. Поэтому посмотрим, как будет на тренировках.

Буду выступать под 16-м номером в «Зените». Да, я знаю, что раньше под этим номером играл Вячеслав Малафеев, но его уже нет в «Зените», – рассказал Нобоа.

В прошедшем сезоне 32-летний эквадорец провел в составе «Ростова» 26 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Нобоа Кристиан
Комментарии (8)
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Mahone
1498739504
Мне кажется будет лавку полировать,мое мнение
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zico2205
1498740282
Более половины ушедших из Ростова в Зенит, будут сидеть на лавке...Что в Зените есть спецпрограмма по разорению соперничавших с ним клубов- это уже давно не секрет...Только вот этим вы убиваете российский футбол господа Мудищенко,Фурсенко и Миллер....
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SLAVAKPCC
1498741600
Это как мясо,выкупили Мельгарехо у Кубани,с которой боролись постоянно за ЛЕ,а потом Кубань рухнула после таких же уходов игроков.
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David_Fio
1498744654
Это игрок-находка для всего российского футбола!!!
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Одинокий волк Маквейд
1498749005
Молло, Мак и Эрнани тоже так думали. Одних уж нет, а те далече
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Serg919
1498753668
Стандарты скамейки))
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Дядя Серёжа
1498789174
Бери, Спартак не против.
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