В следующем сезоне РФПЛ система видеоповторов введена не будет

Система видеоассистента судьи не будет использоваться в предстоящем сезоне чемпионата России, хотя в целом клубы Премьер-лиги поддерживают инициативу ее внедрения в будущем.

«В следующем сезоне видеоповторов пока не будет. Для того, чтобы у нас были видеоповторы, нужно произвести изменения в регламенте. А чтобы это можно было сделать, нужно, чтобы орган в Англии, ответственный за правила в футболе, поддержал эту инициативу. Это длительный процесс.

В принципе, клубы это поддерживают. Не было голосования, кто за, кто против, но все высказывались на этот счет, и мы не слышали, чтобы кто-то был против. Кто-то из специалистов говорит, что динамика игры из-за видеоповторов снижается, но, судя по матчам Кубка конфедераций, видеоповторы в большинстве эпизодов не создавали больших пауз. Установка системы VAR – «это дорогое удовольствие». Но видеоповторы могут принести пользу футболу, благодаря им можно избежать спорных ситуаций», – рассказал президент РФПЛ Сергей Прядкин.

Напомним, что Кубок конфедераций – это первый официальный турнир, на котором данная система была введена.