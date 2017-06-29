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  • В следующем сезоне РФПЛ система видеоповторов введена не будет

В следующем сезоне РФПЛ система видеоповторов введена не будет

29 июня 2017, 10:18
18

Система видеоассистента судьи не будет использоваться в предстоящем сезоне чемпионата России, хотя в целом клубы Премьер-лиги поддерживают инициативу ее внедрения в будущем.

«В следующем сезоне видеоповторов пока не будет. Для того, чтобы у нас были видеоповторы, нужно произвести изменения в регламенте. А чтобы это можно было сделать, нужно, чтобы орган в Англии, ответственный за правила в футболе, поддержал эту инициативу. Это длительный процесс.

В принципе, клубы это поддерживают. Не было голосования, кто за, кто против, но все высказывались на этот счет, и мы не слышали, чтобы кто-то был против. Кто-то из специалистов говорит, что динамика игры из-за видеоповторов снижается, но, судя по матчам Кубка конфедераций, видеоповторы в большинстве эпизодов не создавали больших пауз. Установка системы VAR – «это дорогое удовольствие». Но видеоповторы могут принести пользу футболу, благодаря им можно избежать спорных ситуаций», – рассказал президент РФПЛ Сергей Прядкин.

Напомним, что Кубок конфедераций – это первый официальный турнир, на котором данная система была введена.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (18)
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Спартач_навсегда
1498721352
нет ,а зачем,так лучше,зенька и цгк будут и дальше играть как и захочется(
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Одинокий волк Маквейд
1498721355
Судьи ликуют - еще один год они главные люди в футболе.
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bset
1498721607
Клубы поддерживают, а всякие старперы из судейского департамента нет. С повторами договорняки тяжелее судить.
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alex1951
1498721792
С вами ,все ясно! Когда надо ,вы и стадионы и другие косяки успеваете внедрить, ну а видео повторы - это враг вашей системы!!! Так что мистер Прядкин ,фуфло вы,насмерть стоять будете!
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семёнычев
1498722572
В Футбольной лиге,чья сборная занимает 95-е место, как-то не скромно бежать впереди других... К тому же, в законодательстве предусмотрено перед сокращением предупреждать об этом.. Арбитрам дан год(минимум)для того, чтобы найти новую работу,в связи с грядущим снижением доходов... Да и функционерам от футбола надо задуматься,в каком виде спорта можно будет кормиться дальше...
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nemolod
1498726646
То,что введение видеоповтора отложат никто и не сомневался и скорее всего не на один год,а лет через пять! А вот только причем здесь английский орган,а ФИФА разве не главнее?
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Torvald64
1498728394
Я вообще за повторы, но пока мне не нравится то, что происходит на КК. Я вообще не пойму критериев, когда повтор просматривается, когда нет. Почему, к примеру, вчера никто не просматривал повтор по нарушению в штрафной Португальцев в дополнительное время? Был же пенальти. Непонятно пока разграничение ответственности между главным судьёй и судьями видеоповторов. У меня ощущение, что они сами не очень это понимают. В общем, дорабатывать систему нужно и весьма существенно.
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Spartak-SV
1498734922
Денег нет, но мы держимся...
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