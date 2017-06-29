Баранник: «Подходит ли Ерохин для решения целей «Зенита»? Скорее нет, чем да»

Бывший полузащитник «Зенита» и экс-тренер-селекционер петербургского клуба Дмитрий Баранник считает, что политика покупки дорогостоящих иностранных игроков оправдана, учитывая высокие цели команды в следующем сезоне не только на уровне РФПЛ, но и еврокубков.

— Каково ваше мнение по поводу приобретений Ерохина и Полоза?

— Полоза я помню еще по работе в «Локомотиве», он тогда был просто молодым и перспективным игроком. Считаю, Дмитрий сильно прогрессировал за прошедшие два сезона. Возможно, его развитие продолжится и в «Зените» – у него подходящий футбольный возраст. На Кубке конфедераций Полоз неплохо себя проявил. Думаю, это хорошее приобретение для РФПЛ, все-таки лимит на легионеров сохраняется. Исходя из того, что показывал в минувшем чемпионате Александр Кокорин, новичка из «Ростова» можно рассматривать в качестве альтернативы этому нападающему.

Что касается Ерохина, то здесь более запутанная ситуация. Пока непонятно, от кого «Зенит» будет отказываться и на какой позиции тренер намерен использовать полузащитника. Кроме того, когда я говорю об амбициях петербургской команды, то имею в виду не только борьбу за золото РФПЛ, что само собой разумеется, а еще и самые высокие задачи в еврокубках. Подходит ли Ерохин для них – большой вопрос. Скорее нет, чем да. Хотя в хорошей команде способен заиграть любой футболист.

Вообще комментировать покупки отечественных игроков «Зенитом» достаточно сложно по той причине, что в последние годы российские новички не оправдывали надежд ни болельщиков, ни тех, кто их приобретал.

— «Зенит» взял из «Ростова» уже четырех новичков, включая Дениса Терентьева и Кристиана Нобоа. Тот факт, что игроки из команд Курбана Бердыева не приживаются в Петербурге, повышает риск этих трансферов?

— Думаю, «игроки Бердыева» – это штамп. Если бы они действительно были игроками Бердыева, то ушли бы за ним в «Рубин». Тем более Полоз и Ерохин – не его воспитанники, начинали они не в Казани и не в Ростове.

Бердыев – хороший тренер, который умеет организовать командную игру и подбирает футболистов, исходя из своих требований. Игрок же не становится хуже, переходя в новый клуб. Здесь много факторов. Если футболист выступает слабее под руководством другого тренера, то это не только его проблема, но и тех, кто с ним работает. Значит, недопонимают его роль.

— Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания сказал, что дальше акцент уже будет на покупке игроков из-за границы. Сейчас много разговоров о Костасе Маноласе и Леандро Паредесе из «Ромы», об игроках из Южной Америки. Как вам эта трансферная история – какие-то имена впечатляют?

— Это нормальная история. Нужно не просто взять новичков, а именно игроков высокого уровня, но держа в уме лимит. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы в основной обойме команды, хотя бы на скамейке запасных, находились собственные воспитанники. Но трансферная политика формируется из максимальных задач «Зенита». Думаю, иностранные новички в любом случае будут ключевыми игроками у Роберто Манчини. По крайней мере так должно быть.

Я не настолько осведомлен о потенциальных новобранцах «Зенита», чтобы высказывать однозначное мнение. Хотя несколько матчей «Ромы» смотрел. Понятно, что речь идет о футболистах хорошего уровня. Состав собирается, исходя из требований тренера. Он называет стержневых игроков на ключевые позиции, подбирает людей с определенными качествами. Пока таковых среди новичков, на мой взгляд, нет. Потом уже команда обрастает всем остальным.