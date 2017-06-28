Президент «Атлетико»: «Сауль никуда не уходит»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо в очередной раз заявил, что клуб не собирается расставаться с Саулем Ньигесом. Как было отмечено, у футболиста с мадридцами долгосрочный контракт.

«У Сауля долгосрочный контракт с «Атлетико». Вы собираетесь все лето спрашивать о нем? Мы это выдержим. Я не думаю, что у Сауля есть какие-то контакты с другими клубами. Он наш футболист и никуда не уйдет», – заявил президент «Атлетико».

В предыдущем сезоне Сауль провел в испанской Примере 33 матча, забив четыре гола и сделав три голевых паса.