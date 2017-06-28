Манолас опоздал на медобследование в «Зените»

Защитник «Ромы» Костас Манолас уже в среду, 28 июня, может стать официально футболистом «Зенита». Сегодня грек пройдет медицинское обследование в российском клубе.

Стоит отметить, что 26-летний футболист опоздал на медобследование, которое должно было в Санкт-Петербурге в 8:30 утра по местному времени. Поэтому сама процедура и возможная презентация могут задержаться.

Ранее стало известно, что трансфер футболиста обойдется российской стороне в 35 миллионов евро. Манолас в прошедшем сезоне принял участие в 45 матчах во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами.