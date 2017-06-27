Дасаев: «Акинфеев сыграл на Кубке конфедераций плохо, но не вижу, кто может его заменить»

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев дал оценку игре Игоря Акинфеева на Кубке конфедераций-2017. По мнению ветерана, голкипер сыграл неудовлетворительно.

«Конечно, наша команда провалилась. Но не нужно лить на нее грязь. Необходимо спокойно проанализировать выступление сборной.

А если говорить об Акинфееве, то он и в целом на турнире сыграл плохо, и в последнем матче серьезно ошибся. Игорь то выручает, то пропускает необязательные мячи. Стабильности нет, и это волнует. Зачем его ругать, лучше поддержать. Я же говорю – не стоит лить грязь ни на него, ни на его партнеров.

Время Акинфеева все равно пройдет. Причем уже довольно скоро. Но пока не вижу, кто его может заменить», – заявил Дасаев.

Следует отметить, что по статистическим данным, Акинфеев оказался лидером группового этапа Кубка конфедераций-2017 по проценту отраженных ударов.