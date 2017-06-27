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  • Дасаев: «Акинфеев сыграл на Кубке конфедераций плохо, но не вижу, кто может его заменить»

Дасаев: «Акинфеев сыграл на Кубке конфедераций плохо, но не вижу, кто может его заменить»

27 июня 2017, 09:41
35

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев дал оценку игре Игоря Акинфеева на Кубке конфедераций-2017. По мнению ветерана, голкипер сыграл неудовлетворительно.

«Конечно, наша команда провалилась. Но не нужно лить на нее грязь. Необходимо спокойно проанализировать выступление сборной.

А если говорить об Акинфееве, то он и в целом на турнире сыграл плохо, и в последнем матче серьезно ошибся. Игорь то выручает, то пропускает необязательные мячи. Стабильности нет, и это волнует. Зачем его ругать, лучше поддержать. Я же говорю – не стоит лить грязь ни на него, ни на его партнеров.

Время Акинфеева все равно пройдет. Причем уже довольно скоро. Но пока не вижу, кто его может заменить», – заявил Дасаев.

Следует отметить, что по статистическим данным, Акинфеев оказался лидером группового этапа Кубка конфедераций-2017 по проценту отраженных ударов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Россия Акинфеев Игорь Дасаев Ринат
Комментарии (35)
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Диктор
1498547079
Селихов или Лунев.
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aurora5858
1498550703
не заменимых нет и никогда не будет
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tank219
1498551315
Ринат, посмотри статистику вратарей РФПЛ. Снимите розовые очки, наконец. Молодые не хуже. Доведете сборную как с Игнашевичем и Березуцкими. Где спортивный принцип? А если в запасе Габулов, то я за Игоря тремя руками.
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diktatop
1498551367
Конечно не увидишь и мы не увидим если не дать шанс как в свое время дали Акинфееву, тем более когда если не сейчас (в контрольных матчах) пока ни чего не решается!!!
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meiram
1498552815
Не нужно давать поблажки Акинфееву,тем более неоднократно подводит команду на самом серъезном уровне, как ранее Филимонова наказали за единственную ошибку, также и его надо отстранить от сборной! А вместо него есть кандидатуры,только глаза шире откройте и смотрите результаты клубов,кто меньше всех пропустил, а то возомнили Акинфеева №1, да какой там первый вратарь! Нужна отставка и точка.
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александр 59
1498555071
Всё таки сборная никакому анализу не поддаётся из года в год. Черчесову надо дать карт бланш и пусть спокойно без дёрганья работает. А вот с вратарями надо поэксперементировать до ЧМ
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1498555103
Время Акинфеева в сборной прошло вместе с уходом Игнашевича и братьев. Но чтобы убедиться в этом Черчесову понадобилось завалить КК. Так что выводы напрашиваются не только по вратарю.
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Igor Belousov
1498556700
есть медведев митрюшкин
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stream15
1498557898
Если бы Акинфеев числился в спартаке, то сказали бы, что он бы сыграл неплохо.
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Urry
1498557940
а альтернативы все-таки нет
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