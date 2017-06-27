Канчельскис: «Хотите, чтобы такой результат был и дальше – оставляйте Черчесова»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис призвал уволить главного тренера национальной команды Станислава Черчесова. По мнению ветерана, внутри коллектива создана нездоровая психологическая обстановка.

«Мое мнение спрашивали год назад, когда только говорилось о назначении Черчесова. Я сказал, что не может вратарь тренировать сборную. У нас большие проблемы. В данный момент, если нет результата, конечно, проблема в тренере. Нужна личность, нужно, чтобы тренера уважали. Пока никакой личности, уважения к тренеру не вижу. Наверное, внутри команды что-то происходит. Вы же сами видите. Проблема с одним футболистом, вторым, третьим… Почему сильнейшие не играют?

Я не знаю, насколько Черчесов конфликтный человек, но думаю, что дыма без огня не бывает. Под его руководством я не работал и не знаю, как он ведет тренировочный процесс. Но результат очевиден. Если вы хотите, чтобы такой результат был дальше, — пожалуйста, оставляйте», – заявил Канчельскис.

Ранее Канчельскис призывал сделать все возможное, чтобы сборную России возглавил Курбан Бердыев.