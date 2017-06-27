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  • Канчельскис: «Хотите, чтобы такой результат был и дальше – оставляйте Черчесова»

Канчельскис: «Хотите, чтобы такой результат был и дальше – оставляйте Черчесова»

27 июня 2017, 06:37
49

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис призвал уволить главного тренера национальной команды Станислава Черчесова. По мнению ветерана, внутри коллектива создана нездоровая психологическая обстановка.

«Мое мнение спрашивали год назад, когда только говорилось о назначении Черчесова. Я сказал, что не может вратарь тренировать сборную. У нас большие проблемы. В данный момент, если нет результата, конечно, проблема в тренере. Нужна личность, нужно, чтобы тренера уважали. Пока никакой личности, уважения к тренеру не вижу. Наверное, внутри команды что-то происходит. Вы же сами видите. Проблема с одним футболистом, вторым, третьим… Почему сильнейшие не играют?

Я не знаю, насколько Черчесов конфликтный человек, но думаю, что дыма без огня не бывает. Под его руководством я не работал и не знаю, как он ведет тренировочный процесс. Но результат очевиден. Если вы хотите, чтобы такой результат был дальше, — пожалуйста, оставляйте», – заявил Канчельскис.

Ранее Канчельскис призывал сделать все возможное, чтобы сборную России возглавил Курбан Бердыев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав Канчельскис Андрей
Комментарии (49)
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bolela_16
1498542195
Менять нужно Мутко и К!
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zigbert
1498544292
Ленин из мавзолея:"Вот вы и возглавьте сборную товарищ Канчельскис"
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dzhanavar
1498546479
А он прав. Не личность! Был бы личностью,сам ушел бы...
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ufos73
1498546776
При чем тут Черчесов? Он не может перевоспитать взрослого зажравщегося миллионера, у которого вообще ни к кому уважения нет! Точным ударам по воротам, или научить 31 летнего вратаря, смелости и умению читать момент... А если смотреть игру, то намного веселее, чем у пельменя и маккаронника...
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RJM555
1498547508
Согласен......при всем уважении к Черчесову надо его увольнять.
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serhz
1498548361
Большинство и рады бы выгнать этого жителя Австрии ! -но разве это возможно при этом рукарукумоющем правлении РФС
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insider_retro
1498549282
Я не ССЧ и не за БКБ.... Сейчас почти все видят спасение в назначении Бердыева... Всем затми глаза успех Ростова... Клуб и сборная страны сильно отличаются... Бердыев потребует доминирования ВО ВСЁМ, а ему дадут только часть... Что, Лобановский или Тарасов (хоккей) были толерантными и задушевными тренерами.... Гнули игроков, мама-не-горюй!.. И обиды были и клубная неприязнь.... Но было что-то ещё, чего сейчас НЕТ!!!.... И просто так не появится....
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Дядя Серёжа
1498549416
Вряд ли решатся его заменить, вряд ли он сам уволится. Удача ждёт на на ЧМ? Вряд ли. Выход из группы на домашнем ЧМ успех? Вряд ли. Бздюба, Кокоша, Денис из Локо, Дзагой усилят сборную? Вряд ли. Вряд ли...
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Каратель помойников
1498551692
не хочу заступаться за черчесова,но кого из сильнейших имел ввиду канчельскис?какая нездоровая обстановка?какая личность должна быть(капелло разве не личность? результат все знают) вон лёня вообще толком не играл (из википедии "Леони́д Викторович Слу́цкий (род. 4 мая 1971, Волгоград, СССР) — российский футбольный тренер. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря."),а тренерует.мне просто кажется что канчельскис просто пиарится,а проблема вся в игроках нашего чр(им з/п раздули и они не прогрессируют),а уровень нашего чемпионата не высок
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Бриг
1498555921
Ну, тут прямо все разувольнялись, начиная с Канчельскиса, мнение которого о-о-чень субъективно. Среди вратарей, конечно успешных тренеров маловато. Но сборная в нынешнем виде - перспективная и симпатичная команда, с которой можно добиваться результата. Менять всё в очередной раз, поддавшись панике не надо.
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