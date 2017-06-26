Нобоа: «Манчини – супертренер»

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа поделился мнением о работе с главным тренером петербургского клуба Роберто Манчини.

Напомним, итальянский специалист подписал с сине-бело-голубыми контракт, рассчитанный по схеме «3+2».

Под руководством Манчини «Зенит» провел два товарищеских матча, в которых потерпел поражения.

– Что знаете об этом тренере?

– Роберто – супертренер! Об этом наглядно говорят результаты его команд. Но если скажу, что очень внимательно за ними следил, это будет преувеличением. Тем не менее стиль игры команд Манчини я хорошо представляю: зрелищный комбинационный футбол, от атаки.