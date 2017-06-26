Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Нобоа: «Манчини – супертренер»

    Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа поделился мнением о работе с главным тренером петербургского клуба Роберто Манчини.

    Напомним, итальянский специалист подписал с сине-бело-голубыми контракт, рассчитанный по схеме «3+2».

    Под руководством Манчини «Зенит» провел два товарищеских матча, в которых потерпел поражения.

    – Что знаете об этом тренере?

    – Роберто – супертренер! Об этом наглядно говорят результаты его команд. Но если скажу, что очень внимательно за ними следил, это будет преувеличением. Тем не менее стиль игры команд Манчини я хорошо представляю: зрелищный комбинационный футбол, от атаки.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.06.2017 23:34
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11