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  • Слуцкий хочет видеть в «Халле» Щенникова, Головина, Миланова и Мусу

Слуцкий хочет видеть в «Халле» Щенникова, Головина, Миланова и Мусу

26 июня 2017, 15:48
38

«Халл Сити» могут пополнить сразу пять игроков, знакомых новому главному тренеру команды Леониду Слуцкому по совместной работе в ЦСКА, информирует Hull Daily Mail. Речь идет о защитниках Георгии Щенникове и Кирилле Набабкине, полузащитниках Георгии Миланове и Александре Головине, а также форварда Ахмеде Мусе, защищающим ныне цвета «Лестера».

Будет ли это аренда или полноценные трансферы, пока не сообщается.

Напомним, Слуцкий возглавлял армейцев с октября 2009 по декабрь 2016 года. В этом месяце российский специалист был назначен на пост главного тренера «тигров», которые начнут следующий сезона в Чемпионшипе.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Халл Сити ЦСКА Лестер Набабкин Кирилл Щенников Георгий Миланов Георгий Муса Ахмед Головин Александр Слуцкий Леонид
Комментарии (38)
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bset
1498481770
Ничего себе. А потом Гинер купит клуб? А англичане возьмутся за голову: "Russian Mafia"
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ARSteven89
1498481832
Даже интересно, как это воспримет английская пресса, даже не так, британская пресса?! Российский десант в клубе Чемпионшипа, это же надо их вписать в состав, а значит принять решение, кто из нынешних игроков не нужен, а в "Халле" игроки с опытом выступления в АПЛ и не все потерпят такое...
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DUMOH
1498486457
Эй,дядя,если вы так сделаете,вы станете самым натуральным Кю для болельщиков армейцев))) Ну а вобще,по мне,это вымысел местной редакции...Они любят поднять шум из ничего))
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Болельщик Реал Мадрида
1498487320
Погнал дядя Лёня из "английских тигров" делать "столичных лошадей", хотя я в бредни и сплетни Бомбардир.ру не верю!
Ответить
84aivengo
1498488334
.... и гинера
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андрей андреев
1498488949
В первоисточнике видимо было так:
Журналист
-Кого бы вы хотели видеть из ЦСКА в Халле
Слуцкий
-Щенникова...и по списку
Ответить
Диктор
1498495899
Кроме Головина вообще никого не жалко.
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insider_retro
1498497969
Остановитесь... Это бред... Достаточно уже нафантазировали...
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+50/-50
1498506721
пол-ЦСКА. Не много ли?
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Nerlinger
1498516405
Лёня не мути! И даже и не думай разорять ЦСКА!!!
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