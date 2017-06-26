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    Слуцкий хочет видеть в «Халле» Щенникова, Головина, Миланова и Мусу

    «Халл Сити» могут пополнить сразу пять игроков, знакомых новому главному тренеру команды Леониду Слуцкому по совместной работе в ЦСКА, информирует Hull Daily Mail. Речь идет о защитниках Георгии Щенникове и Кирилле Набабкине, полузащитниках Георгии Миланове и Александре Головине, а также форварда Ахмеде Мусе, защищающим ныне цвета «Лестера».

    Будет ли это аренда или полноценные трансферы, пока не сообщается.

    Напомним, Слуцкий возглавлял армейцев с октября 2009 по декабрь 2016 года. В этом месяце российский специалист был назначен на пост главного тренера «тигров», которые начнут следующий сезона в Чемпионшипе.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.06.2017 15:48
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +25

      Андrey$& 29 июня 2017, 17:46

      Ну Головина в Халл можно, думаю Слуцкий выведет клуб в Премьер-лигу. Тогда и у Головина будут хорошие предложения от Топ клубов.

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 27 июня 2017, 23:42

      В ЦСКА и так кадровые проблемы, а Леня тут поживиться решил))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 27 июня 2017, 08:50

      Набабкин без Слуцкого - деньги на ветер, в прочем как и со Слуцким)

      0
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 27 июня 2017, 07:25

      мечтать не вредно...)))

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      Рейтинг: +17971

      арейская 27 июня 2017, 02:38

      Но уж нет, забудь про ЦСКА...

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 27 июня 2017, 01:33

      Лёня не мути! И даже и не думай разорять ЦСКА!!!

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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 27 июня 2017, 01:02

      Однако Карп губ раскатал не хило

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 26 июня 2017, 22:52

      пол-ЦСКА. Не много ли?

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      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar 26 июня 2017, 21:32

      Маленькая Россия или Английская Конюшня будет)

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 26 июня 2017, 20:26

      Остановитесь... Это бред... Достаточно уже нафантазировали...

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