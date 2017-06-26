Слуцкий хочет видеть в «Халле» Щенникова, Головина, Миланова и Мусу

«Халл Сити» могут пополнить сразу пять игроков, знакомых новому главному тренеру команды Леониду Слуцкому по совместной работе в ЦСКА, информирует Hull Daily Mail. Речь идет о защитниках Георгии Щенникове и Кирилле Набабкине, полузащитниках Георгии Миланове и Александре Головине, а также форварда Ахмеде Мусе, защищающим ныне цвета «Лестера».

Будет ли это аренда или полноценные трансферы, пока не сообщается.

Напомним, Слуцкий возглавлял армейцев с октября 2009 по декабрь 2016 года. В этом месяце российский специалист был назначен на пост главного тренера «тигров», которые начнут следующий сезона в Чемпионшипе.