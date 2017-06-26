Лебеденко: «Арарат» ставит высокие цели и это для меня подходит»

Новичок московского «Арарата» Игорь Лебеденко поделился эмоциями от подписания двухлетнего контракта и рассказал, какие причины побудили его перейти в столичный клуб.

Напомним, в следующем сезоне «Арарат» будет выступать в ПФЛ.

«Довольно быстро принял решение подписать контракт с «Араратом» – в течение 7-10 дней. Вначале рассматривал РФПЛ, но несколько команд отпали, а другие так и не дали ответа. Плюс последние шесть лет я не был с семьей в Москве, появлялся только на выходных, и для меня это большой плюс. Я соскучился по Москве, без семьи тяжело жить. Мои ребята – один уже в школе, а другой готовится к школе. Мне надо быть дома.

Спасибо руководству «Арарата», что пригласили меня в клуб. Мы нашли точки соприкосновения с командой. «Арарат» – это амбициозный клуб, и я рад быть его частью. Команда ставит высокие цели, и это для меня интересно.

С главным тренером Сергеем Булатовым еще не общался, но сегодня я уже вылетаю в Вену к команде. Надеюсь, сегодня с ним переговорим», – сказал Лебеденко.

В минувшем сезоне 34-летний экс-футболист «Ахмата» провел 18 матчей, записав в свой актив четыре гола.