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    Лебеденко: «Арарат» ставит высокие цели и это для меня подходит»

    Новичок московского «Арарата» Игорь Лебеденко поделился эмоциями от подписания двухлетнего контракта и рассказал, какие причины побудили его перейти в столичный клуб.

    Напомним, в следующем сезоне «Арарат» будет выступать в ПФЛ.

    «Довольно быстро принял решение подписать контракт с «Араратом» – в течение 7-10 дней. Вначале рассматривал РФПЛ, но несколько команд отпали, а другие так и не дали ответа. Плюс последние шесть лет я не был с семьей в Москве, появлялся только на выходных, и для меня это большой плюс. Я соскучился по Москве, без семьи тяжело жить. Мои ребята – один уже в школе, а другой готовится к школе. Мне надо быть дома.

    Спасибо руководству «Арарата», что пригласили меня в клуб. Мы нашли точки соприкосновения с командой. «Арарат» – это амбициозный клуб, и я рад быть его частью. Команда ставит высокие цели, и это для меня интересно.

    С главным тренером Сергеем Булатовым еще не общался, но сегодня я уже вылетаю в Вену к команде. Надеюсь, сегодня с ним переговорим», – сказал Лебеденко.

    В минувшем сезоне 34-летний экс-футболист «Ахмата» провел 18 матчей, записав в свой актив четыре гола.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.06.2017 13:18
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 26 июня 2017, 18:00

      Бля , а может о финале Лиги Чемпионов разговоры ведутся !!??!

      0
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      ...
      Рейтинг: +283

      Dmirubo > Юрэс 19 июля 2017, 21:56

      По-самой короткой дороге для этого нужно всего 3 года. В первый год выиграть кубок в России и попасть в Лигу Европы. Во второй год выиграть Лигу Европы и получить путевку в Лигу Чемпионов. Ну и в третий год попасть в финал Лиги Чемпионов:)

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 26 июня 2017, 17:04

      Команда ставит высокие цели...
      А ты здесь причём? Голоса одолели?

      1
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 26 июня 2017, 16:48

      Должеы Богатеи усмановичи профинансировать типа - Динамо Киев. Тбилиси. Жальгирис.Алгу. Пахтакор. Нефтчи и т .д .Будет интересный чемпионат.

      0
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 26 июня 2017, 16:46

      Куда катится мир. Арарат Москва аж слух режет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 26 июня 2017, 13:28

      Думаю, что про цель мы все поняли и она с таким составом будет легко достигнута.

      2
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      Рейтинг: +541

      Владимирыч > Den Bull 26 июня 2017, 14:32

      Имеете в виду выход в ФНЛ? Или РФПЛ?

      2
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      ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull > Владимирыч 26 июня 2017, 15:37

      Конечно РФПЛ

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1442

      Tsigan > Владимирыч 26 июня 2017, 16:45

      Фнл. Они вообще в какой то любительской лиге пока.

      1
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