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  • Лебеденко: «Арарат» ставит высокие цели и это для меня подходит»

Лебеденко: «Арарат» ставит высокие цели и это для меня подходит»

26 июня 2017, 13:18
9

Новичок московского «Арарата» Игорь Лебеденко поделился эмоциями от подписания двухлетнего контракта и рассказал, какие причины побудили его перейти в столичный клуб.

Напомним, в следующем сезоне «Арарат» будет выступать в ПФЛ.

«Довольно быстро принял решение подписать контракт с «Араратом» – в течение 7-10 дней. Вначале рассматривал РФПЛ, но несколько команд отпали, а другие так и не дали ответа. Плюс последние шесть лет я не был с семьей в Москве, появлялся только на выходных, и для меня это большой плюс. Я соскучился по Москве, без семьи тяжело жить. Мои ребята – один уже в школе, а другой готовится к школе. Мне надо быть дома.

Спасибо руководству «Арарата», что пригласили меня в клуб. Мы нашли точки соприкосновения с командой. «Арарат» – это амбициозный клуб, и я рад быть его частью. Команда ставит высокие цели, и это для меня интересно.

С главным тренером Сергеем Булатовым еще не общался, но сегодня я уже вылетаю в Вену к команде. Надеюсь, сегодня с ним переговорим», – сказал Лебеденко.

В минувшем сезоне 34-летний экс-футболист «Ахмата» провел 18 матчей, записав в свой актив четыре гола.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. ПФЛ. Зона Центр Арарат-Армения Лебеденко Игорь
Комментарии (9)
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Den Bull
1498472894
Думаю, что про цель мы все поняли и она с таким составом будет легко достигнута.
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Tsigan
1498484783
Куда катится мир. Арарат Москва аж слух режет.
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aurora5858
1498484917
Должеы Богатеи усмановичи профинансировать типа - Динамо Киев. Тбилиси. Жальгирис.Алгу. Пахтакор. Нефтчи и т .д .Будет интересный чемпионат.
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subbotaspartak
1498485867
Команда ставит высокие цели... А ты здесь причём? Голоса одолели?
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Юрэс
1498489208
Бля , а может о финале Лиги Чемпионов разговоры ведутся !!??!
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