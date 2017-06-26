Агент: «Пусть обвинения в адрес Армаша останутся на совести Калешина»

Футбольный агент Николай Пырнэу, представляющий интересы защитника «Кубани» Игоря Армаша, рассказал о перспективах трудоустройства своего клиента в будущем сезоне. Напомним, что в краснодарском клубе обвинили 29-летнего защитника в вылете из Премьер-лиги.

«Мы ведем интенсивные переговоры с несколькими клубами. Приоритетом для Игоря является Россия. Есть интерес от клубов Премьер-лиги. Мы уже несколько недель ведем переговоры.

Мы ждали позицию «Кубани», но прозвучало сомнительное заявление главного тренера команды Евгения Калешина о том, что из-за Армаша «Кубань» вылетела в ФНЛ. Очень странно слышать такие слова, ведь Калешина тогда даже не было в клубе. А самого Калешина я прекрасно знаю еще со времен его выступлений за «Москву», и шлейф за ним как за игроком был не очень хороший. Пусть это будет на его совести», – сказал Пырнэу.

Действующий контракт Армаша с клубом истекает 30 июня 2017 года.