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    Фурсенко: «Мегапокупок у «Зенита» этим летом не будет»

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко не стал раскрывать раньше времени имена будущих новичков. При этом он отметил, что дорогостоящих покупок ожидать не стоит.

    – Мы вышли из-под санкций фэйр-плей после того, как продали трех игроков за достаточно приличную сумму. Вообще, говоря о финансовом благополучии «Зенита», хочу подчеркнуть, что речь не идет об использовании государственных или общественных денег, как подчас это пытаются представить: «Бабушка заплатила за газ, и «Газпром» купил для «Зенита» Халка…». В этой удобной конструкции неверно все.

    Прибыль «Газпром» получает на европейском рынке, а не на российских бабушках. Государству и обществу за «это же наш общий газ», «это же государственная компания» и т. д., «Газпром», все что положено, сполна отдает. Как и любое акционерное общество, после всех обязательных выплат имеет прибыль. И в ней – выделенный рекламный бюджет.

    Так как компания крупная, то и бюджет серьезный. Там, кстати, много разного спорта, не только футбол. Больших вложений со стороны «Газпрома» даже в те времена, когда я был первым президентом «Зенита», не было.

    – Планируются покупки свыше 50-60 миллионов долларов?

    – Народ не привык каждый раз покупать футболки нового сезона в огромных количествах. Значит, должны работать другие схемы, надо извлекать максимум пользы из построенных стадионов и того, что находится вокруг них. Заниматься маркетингом на современном уровне.

    – И все же будут ли дорогостоящие покупки, которые все станут обсуждать?

    – Мегапокупок не будет. Уверен, мы впишемся в рамки финансового фэйр-плей.

    – Денисов, Манолас, Ерохин, Полоз, Дриусси. Чей приход – правда?

    – Чей-то правда, чей-то нет. Не стану раскрывать всех секретов.

    – Неужели возвращение Денисова реально?

    – Пока переговоров на эту тему не ведем.

    Источник: «Матч ТВ»

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    26.06.2017 11:47
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    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 26 июня 2017, 15:41

      Мегапокупка - это сколько?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +283

      Dmirubo 26 июня 2017, 14:14

      Решили взять количеством

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 26 июня 2017, 13:59

      "Прибыль Газпром получает на европейском рынке..." Ах, ну да, мы же и забыли, что такое Газпром!.. Это же частная компания, построенная двумя братьями, начинавшими бизнес с ларьков на рынке, ага.

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > momwig_ 26 июня 2017, 15:43

      .... в прошлом сезоне рекламный контракт на ярд в рублях в самый раз пришёлся....

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 26 июня 2017, 13:58

      40 лямов за грека? барские замашки то

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 26 июня 2017, 13:50

      По статьям Зенит уже около 100 лямов потратил.И это обозначает что мега покупок не будет ?

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      Рейтинг: +75

      Red narva 26 июня 2017, 13:47

      Не все рассказал,ой не все..)

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      Рейтинг: +720

      Den Bull 26 июня 2017, 13:15

      Хорошо хоть нормальную новость написали специально для тех недоумков которые ничего не понимают в финансах и постоянно орут про какие то народные деньги, денежный мешок и т.д.

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > Den Bull 26 июня 2017, 13:59

      а че не народные чтоль, все знают как газпром средства проводит под видом рекламных поступлений

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      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 > карасевщина 26 июня 2017, 16:20

      Все знают? Расскажи как?

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      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 26 июня 2017, 12:47

      Ну хоть кто то объяснил политику "Газпрома" и любого спонсора. А то ноем, что грабят бедных. Любой спонсор выделяет поддержку, только имея при этом прибыль!

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 26 июня 2017, 12:24

      Видимо и вправду Стокгольмский Арбитраж нагнул Миллера так,что даже Зениту придётся довольствоваться малым...

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      Рейтинг: +18

      Илько > семёнычев 26 июня 2017, 12:46

      Влажные мечты ляхоокров.

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