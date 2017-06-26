Фурсенко: «Мегапокупок у «Зенита» этим летом не будет»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко не стал раскрывать раньше времени имена будущих новичков. При этом он отметил, что дорогостоящих покупок ожидать не стоит.

– Мы вышли из-под санкций фэйр-плей после того, как продали трех игроков за достаточно приличную сумму. Вообще, говоря о финансовом благополучии «Зенита», хочу подчеркнуть, что речь не идет об использовании государственных или общественных денег, как подчас это пытаются представить: «Бабушка заплатила за газ, и «Газпром» купил для «Зенита» Халка…». В этой удобной конструкции неверно все.

Прибыль «Газпром» получает на европейском рынке, а не на российских бабушках. Государству и обществу за «это же наш общий газ», «это же государственная компания» и т. д., «Газпром», все что положено, сполна отдает. Как и любое акционерное общество, после всех обязательных выплат имеет прибыль. И в ней – выделенный рекламный бюджет.

Так как компания крупная, то и бюджет серьезный. Там, кстати, много разного спорта, не только футбол. Больших вложений со стороны «Газпрома» даже в те времена, когда я был первым президентом «Зенита», не было.

– Планируются покупки свыше 50-60 миллионов долларов?

– Народ не привык каждый раз покупать футболки нового сезона в огромных количествах. Значит, должны работать другие схемы, надо извлекать максимум пользы из построенных стадионов и того, что находится вокруг них. Заниматься маркетингом на современном уровне.

– И все же будут ли дорогостоящие покупки, которые все станут обсуждать?

– Мегапокупок не будет. Уверен, мы впишемся в рамки финансового фэйр-плей.

– Денисов, Манолас, Ерохин, Полоз, Дриусси. Чей приход – правда?

– Чей-то правда, чей-то нет. Не стану раскрывать всех секретов.

– Неужели возвращение Денисова реально?

– Пока переговоров на эту тему не ведем.