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Фурсенко: «Мегапокупок у «Зенита» этим летом не будет»

26 июня 2017, 11:47
13

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко не стал раскрывать раньше времени имена будущих новичков. При этом он отметил, что дорогостоящих покупок ожидать не стоит.

– Мы вышли из-под санкций фэйр-плей после того, как продали трех игроков за достаточно приличную сумму. Вообще, говоря о финансовом благополучии «Зенита», хочу подчеркнуть, что речь не идет об использовании государственных или общественных денег, как подчас это пытаются представить: «Бабушка заплатила за газ, и «Газпром» купил для «Зенита» Халка…». В этой удобной конструкции неверно все.

Прибыль «Газпром» получает на европейском рынке, а не на российских бабушках. Государству и обществу за «это же наш общий газ», «это же государственная компания» и т. д., «Газпром», все что положено, сполна отдает. Как и любое акционерное общество, после всех обязательных выплат имеет прибыль. И в ней – выделенный рекламный бюджет.

Так как компания крупная, то и бюджет серьезный. Там, кстати, много разного спорта, не только футбол. Больших вложений со стороны «Газпрома» даже в те времена, когда я был первым президентом «Зенита», не было.

– Планируются покупки свыше 50-60 миллионов долларов?

– Народ не привык каждый раз покупать футболки нового сезона в огромных количествах. Значит, должны работать другие схемы, надо извлекать максимум пользы из построенных стадионов и того, что находится вокруг них. Заниматься маркетингом на современном уровне.

– И все же будут ли дорогостоящие покупки, которые все станут обсуждать?

– Мегапокупок не будет. Уверен, мы впишемся в рамки финансового фэйр-плей.

– Денисов, Манолас, Ерохин, Полоз, Дриусси. Чей приход – правда?

– Чей-то правда, чей-то нет. Не стану раскрывать всех секретов.

– Неужели возвращение Денисова реально?

– Пока переговоров на эту тему не ведем.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Денисов Игорь Полоз Дмитрий Ерохин Александр Дриусси Себастьян Фурсенко Сергей
Комментарии (13)
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семёнычев
1498469080
Видимо и вправду Стокгольмский Арбитраж нагнул Миллера так,что даже Зениту придётся довольствоваться малым...
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Evgeniy32
1498470459
Ну хоть кто то объяснил политику "Газпрома" и любого спонсора. А то ноем, что грабят бедных. Любой спонсор выделяет поддержку, только имея при этом прибыль!
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Den Bull
1498472132
Хорошо хоть нормальную новость написали специально для тех недоумков которые ничего не понимают в финансах и постоянно орут про какие то народные деньги, денежный мешок и т.д.
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Red narva
1498474056
Не все рассказал,ой не все..)
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Диктор
1498474203
По статьям Зенит уже около 100 лямов потратил.И это обозначает что мега покупок не будет ?
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карасевщина
1498474692
40 лямов за грека? барские замашки то
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momwig_
1498474742
"Прибыль Газпром получает на европейском рынке..." Ах, ну да, мы же и забыли, что такое Газпром!.. Это же частная компания, построенная двумя братьями, начинавшими бизнес с ларьков на рынке, ага.
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Dmirubo
1498475658
Решили взять количеством
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insider_retro
1498480900
Мегапокупка - это сколько?
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